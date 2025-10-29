Encuesta dice que alcalde de Bogotá es el segundo mejor de Suramérica ¿qué opina?

Alcalde de Bogotá. Foto: Óscar Pérez

Se conocieron los resultados para el mes de octubre, de una encuesta que realizó la firma argentina CB Consultora Opinión Pública, la cual mide la percepción que tienen 10 ciudades capitales de Suramérica sobre sus alcaldes y sus equipos de gobierno, en la que el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán se encuentra bien posicionado. Según los resultados, es el segundo mejor mandatario de la región.

¿Cómo fue la encuesta?

Según la ficha técnica, la encuesta, que reporta un nivel de confianza del 95%, se realizó con 5.123 mayores de edad, residentes en Sao Pablo. Buenos Aires, Lima, Caracas, Santiago, Quito, La Paz, Asunción, Montevideo y Bogotá, para un promedio de 513 personas por capital. La información la recolectaron entre el 18 y 22 de octubre. Según los resultados, el podio de los mandatarios con mayor aceptación ciudadana quedó así:

Mario Bergara, alcalde de Montevideo (Uruguay), con una imagen positiva del 55,2%. (aumentó 1,3% en comparación con septiembre) Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá (Colombia), con una imagen positiva del 53,3% (cayó 2%). Jorge Macri, alcalde de Buenos Aires (Argentina), con una imagen positiva del 49,6% (subió 2,5%).

En la otra orilla, el top tres de los peores mandatarios fue el siguiente:

Iván Arias, La Paz (Bolivia) con 18,5% Luis Bello, Asunción (Paraguay), con 14,7% Renzo Reggiardo, Lima (Perú), con 14,2%

¿Cómo le fue a Galán?

Según la encuesta, con una muestra en Bogotá de 481 personas encuestadas, si bien de septiembre a octubre la imagen positiva de Carlos Fernando Galán cayó de un 55.3% a 53,3%, le alcanzó para seguir entre los tres mejores. Sin embargo, la imagen mala o muy es siendo alta, con 42,8%.

En un desglose de la percepción:

Muy buena: 18.1%

Buena: 35.2%

Mala: 28.0%

Muy mala: 14.8%

Los resultados completos de la encuesta los puede conocer aquí

¿Cuál es la percepción de los secretarios?

La encuesta también aprovechó para preguntar por la percepción de los secretarios de las entidades de la capital. Según el ranking, los secretarios y secretarias con mayor imagen positiva son:

Laura Tami, secretaria de la Mujer: 36.7% Roberto Angulo, secretario de Integración Social: 34.2% Mauricio Moncayo, secretario Jurídico: 33.7% Isabel Segovia, secretaria de Educación: 33.5%

De igual manera, quienes tienen una menor aprobación son:

Santiago Trujillo, secretario de Cultura, Recreación y Deporte: 24.0%

Gerson Bermont, secretario de Salud: 24,1%

Cesar Restrepo, secretario de Seguridad: 25.3%

