Movilidad hoy, 31 de marzo: así está el tráfico en las vías de Bogotá

Vías de Bogotá, a la altura de la Avenida Centenario con Carrera 100, en Fontibón. Foto: Liz Durán

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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 31 de marzo y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Pico y placa para hoy Para este 31 de marzo, la restricción aplica para vehículos con placa terminada en 6-7-8-9-0. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en nueve y cero (9-0).

Transmilenio empieza operación El sistema empieza operación con normalidad.