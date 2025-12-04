Logo El Espectador
Movilidad hoy, 4 de diciembre: manifestación en Marly genera retrasos en Transmilenio

Para planear mejor su ruta este 4 de diciembre, El Espectador le cuenta en vivo cómo avanza la movilidad en Bogotá. Conozca el pico y placa para hoy, cómo está operando Transmilenio y las novedades en las principales vías de la capital.

Redacción Bogotá
04 de diciembre de 2025 - 02:12 p. m.
Trancones de la autopista norte en Bogotá
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 4 de diciembre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Manifestación en Marly genera retrasos en Transmilenio

Debido a las manifestaciones de comerciantes sobre la Av. Caracas con calle 50, quienes aseguran estar afectados por las obras del Metro, Transmilenio reporta desvíos y retrasos en sus servicios:

BK23 se envía por la NQS en los dos sentidos.

Servicios DH20, BH13 y CH15 por la Calle 6 y NQS en los dos sentidos.

Servicio BL18 desvía por la Décima y calle 26 en los dos sentidos.

Servicio A61 y CF19 por la NQS en los dos sentidos.

Pico y placa para hoy Para este 4 de diciembre, la restricción aplica para vehículos con placa terminada 1-2-3-4-5 Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en nueve y cero (9-0).

Transmilenio empieza operación El sistema empieza operación con normalidad.

