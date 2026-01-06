Movilidad hoy 6 de enero: lluvias generan inundaciones en varias zonas de Bogotá

Lluvias en Bogotá. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 6 de enero y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad, el pico y placa para hoy, qué vías están cerradas, rutas alternas, cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Luego del fuerte aguacero registrado en gran parte de la ciudad en la tarde de este martes, la Secretaría de Movilidad reporta inundaciones en varias vías:

Av. Cali con calle 1A, sentido Sur - Norte

Av. Cali con Calle 22 en ambos sentidos

Av. Ciudad de Cali con Calle 6D en ambos sentidos

Av. Carrera 7 con Calle 218 en el sentido Norte - Sur

Av. Boyacá con calle 65 sur en el sentido Norte - Sur

Autonorte con calle 170, 175 y 197 en el sentido Norte

[04:56 p. m.] #GestiónDelTránsito |⚠️🚨| Novedad en vía por inundación en la Av. Cali con calle 1A, sentido Sur - Norte.



👮Grupo Guía, Agentes Civiles gestionan la movilidad en el lugar. pic.twitter.com/tJFa5rJWU2 — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 6, 2026

Se presenta novedad vial en la localidad de Engativá, por bus varado en la Av. El Dorado con carrera 69F, sentido oriente-occidente. Recurso de grúa en desplazamiento.

El sistema empieza operación con normalidad y sin novedades que afecten el servicio.

Pico y placa para hoy

Para este 6 de enero, la restricción aplica para vehículos con placa terminada en 1-2-3-4 y 5. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 5 y 6.