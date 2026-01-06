Logo El Espectador
Movilidad hoy 6 de enero: lluvias generan inundaciones en varias zonas de Bogotá

Para planear mejor su ruta este 6 de enero, El Espectador le cuenta en vivo cómo avanza la movilidad en Bogotá. Conozca el pico y placa para hoy, cómo está operando Transmilenio y las novedades en las principales vías de la capital.

Redacción Bogotá
06 de enero de 2026 - 10:36 p. m.
Lluvias en Bogotá.
Lluvias en Bogotá.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 6 de enero y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad, el pico y placa para hoy, qué vías están cerradas, rutas alternas, cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Actualización claveHace 6 horas

Lluvias generan inundaciones en varias zonas de Bogotá

Luego del fuerte aguacero registrado en gran parte de la ciudad en la tarde de este martes, la Secretaría de Movilidad reporta inundaciones en varias vías:

  • Av. Cali con calle 1A, sentido Sur - Norte
  • Av. Cali con Calle 22 en ambos sentidos
  • Av. Ciudad de Cali con Calle 6D en ambos sentidos
  • Av. Carrera 7 con Calle 218 en el sentido Norte - Sur
  • Av. Boyacá con calle 65 sur en el sentido Norte - Sur
  • Autonorte con calle 170, 175 y 197 en el sentido Norte
Actualización claveHace 14 horas

Bus varado en la calle 26

Se presenta novedad vial en la localidad de Engativá, por bus varado en la Av. El Dorado con carrera 69F, sentido oriente-occidente. Recurso de grúa en desplazamiento.

Actualización claveHace 19 horas

Transmilenio empieza operación

El sistema empieza operación con normalidad y sin novedades que afecten el servicio.

Pico y placa para hoy

Para este 6 de enero, la restricción aplica para vehículos con placa terminada en 1-2-3-4 y 5. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 5 y 6.

