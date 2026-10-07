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Movilidad hoy, 7 de octubre: conduzca con precaución, reportan lluvias en el sur de Bogotá

Para planear mejor su ruta este miércoles 7 de octubre, El Espectador le cuenta en vivo cómo avanza la movilidad en Bogotá. Conozca el pico y placa para hoy, cómo está operando Transmilenio y las novedades en las principales vías de la capital.

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Redacción Bogotá
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Lluvias en Bogotá
Lluvias en Bogotá
Foto: Secretaría de Movilidad

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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este miércoles 7 de octubre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Actualización clave 07 de octubre de 2026 – 06:02 a. m.

Reportan lluvias en varias localidades de Bogotá

De acuerdo con el sistema de lluvias en tiempo real del Distrito, a la hora llueve en gran parte de la ciudad. En las localidades del sur de la ciudad se reportan luvias de mediana y alta intensidad. Conduzca con precaución

Actualización clave

Pico y placa

Para este miércoles 7 de octubre, la restricción aplica para vehículos particulares con placas terminadas en 6, 7,8, 9 y 0. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 5 y 6.

Actualización clave

Transmilenio empieza operación

El sistema Transmilenio empieza operación con normalidad.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

bogotaEE bogota@elespectador.com
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