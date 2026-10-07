Movilidad hoy, 7 de octubre: conduzca con precaución, reportan lluvias en el sur de Bogotá

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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este miércoles 7 de octubre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.
Reportan lluvias en varias localidades de Bogotá
De acuerdo con el sistema de lluvias en tiempo real del Distrito, a la hora llueve en gran parte de la ciudad. En las localidades del sur de la ciudad se reportan luvias de mediana y alta intensidad. Conduzca con precaución
Pico y placa
Para este miércoles 7 de octubre, la restricción aplica para vehículos particulares con placas terminadas en 6, 7,8, 9 y 0. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 5 y 6.
Transmilenio empieza operación
El sistema Transmilenio empieza operación con normalidad.