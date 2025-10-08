Movilidad hoy, 8 de octubre: así está el tráfico en las vías de Bogotá

Escucha este artículo
Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este miércoles 8 de octubre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.
Pico y Placa hoy
Así funciona el #PicoYPlaca en la ciudad hoy miércoles día PAR:
Así funciona el #PicoYPlaca en la ciudad hoy miércoles día PAR:
🟢Circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0
❌NO circulan placas terminadas en 1-2-3-4-5
🔉Recuerda que aplica de 6:00 a.m. a 9:00 p.m.
Transmilenio arranca servicio
Transmilenio empieza operación El sistema empieza operación con normalidad.
¡Buenos días!
Hoy también arrancamos juntos en #TransMilenio.
Hoy también arrancamos juntos en #TransMilenio.
Mientras viajamos, regalemos una sonrisa, cedamos el puesto y hagamos del recorrido un espacio tranquilo.
Porque movernos con respeto también hace parte del viaje. 💛
📲 Conéctate a nuestro canal de WhatsApp y…