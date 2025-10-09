Logo El Espectador
Movilidad: aparatoso accidente en la Av. Ciudad de Cali dejó una persona fallecida

Para planear mejor su ruta este jueves 9 de octubre, El Espectador le cuenta en vivo cómo avanza la movilidad en Bogotá. Conozca el pico y placa para hoy, cómo está operando Transmilenio y las novedades en las principales vías de la capital.

09 de octubre de 2025 - 12:40 p. m.
Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este jueves 9 de octubre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Pico y placa para hoy Para este jueves 9 de octubre, la restricción aplica para vehículos particulares con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 3 y 4.

Actualización claveHace 6 horas

Accidente entre tractocamión y ciclista dejó una persona fallecida en la Av. Ciudad de Cali con calle 23D, en la localidad de Fontibón

Pasadas las 7:30 a.m. de este jueves, la Secretaría de Movilidad confirmó que se presentó un accidente entre un tractocamión y un ciclista que dejó una persona fallecida. Los hechos ocurrieron en la Av. Ciudad de Cali con calle 23D sentido Norte-Sur.

A la hora las autoridades permanecen en la zona realizando las labores de levantamiento del cuerpo. Hay paso restringido en la zona.

Como rutas alternas, las autoridades recomiendan tomar la Av. Calle 26 y la Av. Boyacá

Actualización claveHace 7 horas

Tránsito lento en la Av. NQS tras choque por camión volcado

Colisiona camión con andén y se produce volcamiento en la localidad de Puente Aranda, Av. NQS con calle 13A, sentido Norte - Sur, localidad de Puente Aranda. Autoridades de tránsito en la zona.

Actualización claveHace 7 horas

Transmilenio reportó inicio de operaciones sin novedades

 

           

