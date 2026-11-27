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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 27 de noviembre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.
Estación 7 de agosto deja de operar temporalmente
Transmilenio informa que por novedad operativa a la altura de la estación 7 de Agosto de la troncal NQS, los buses que se movilizan sentido sur – norte no tienen paso, pasan al carril mixto y la estación deja de funcionar temporalmente.
Alto tráfico vehicular en vías principales
A esta hora, la Secretaría de Movilidad reporta alto tráfico vehicular en los corredor de las Autopistas Norte y Sur, Avenida Boyacá, Calle 80, Avenida Ciudad de Cali, nQS, Avenida Esperanza y Avenida Calle 13.
Pico y placa para hoy
Para este 27 de noviembre, la restricción aplica para vehículos con placa terminada en 6-7-8-9-0. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 3 y 4.
Transmilenio empieza operación
El sistema Transmilenio empieza operación con normalidad.