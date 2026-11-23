Movilidad en Bogotá: así están las vías, Transmilenio y el pico y placa. Foto: GUSTAVO TORRIJOS

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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 23 de noviembre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

La Secretaría de Movilidad informa a esta hora de varios siniestros viales en:

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Avenida Boyacá con Avenida Calle 13: choque entre autómovil y motocicleta

Avenida Boyacá con calle 80: autómovil choca contra un andén

NQS con calle 73 sentido norte-sur: choque entre un camión con una camioneta

Carrera 30 con Avenida 1 de mayo sentido norte-sur: choque entre autómovil y motocicleta

Para este 23 de noviembre, la restricción aplica para vehículos con placa terminada en 6-7-8-9-0. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m.

El sistema Transmilenio empieza operación con normalidad.