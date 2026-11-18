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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 18 de noviembre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.
Choque con lesionado en la localidad de Los Mártires
A esta hora se presenta sobre la NQS con calle 12 sentido sur-norte, un choque con lesionado. Unidad de tránsito se encuentran en el lugar.
Pico y placa para hoy
Para este (día) de (mes), la restricción aplica para vehículos terminados con placa en 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m.
Transmilenio empieza operación
El sistema Transmilenio empieza operación con normalidad.