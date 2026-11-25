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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 25 de noviembre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.
Transmilenio retoma paso en la Avenida Caracas
Por siniestro vial en la avenida Caracas con calle 46 sur, los buses troncales de Transmilenio tuvieron que al carril mixto.
A esta hora, el servicio se retoma con normalidad y la estación Calle 40 sur nuevamente opera en sentido norte – sur.
Pico y placa para hoy
Para este 25 de noviembre la restricción aplica para vehículos con placa terminada en 6-7-8-9-0. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en nueve y cero (9-0).
Transmilenio empieza operación
El sistema empieza operación con normalidad.