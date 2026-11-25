Estación Calle 39 de la troncal caracas de Transmilenio sin señalización en su estación para las rutas que allí hacen su parada Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Movilidad hoy en Bogotá: Transmilenio retoma paso en la Avenida Caracas Redacción Bogotá Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 25 de noviembre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Por siniestro vial en la avenida Caracas con calle 46 sur, los buses troncales de Transmilenio tuvieron que al carril mixto.

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A esta hora, el servicio se retoma con normalidad y la estación Calle 40 sur nuevamente opera en sentido norte – sur.

Para este 25 de noviembre la restricción aplica para vehículos con placa terminada en 6-7-8-9-0. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en nueve y cero (9-0).

El sistema empieza operación con normalidad.