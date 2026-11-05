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Movilidad 5 de noviembre: lluvias generan inundación en Av. Caracas

Para planear mejor su ruta este jueves 5 de noviembre, El Espectador le cuenta en vivo cómo avanza la movilidad en Bogotá. Conozca el pico y placa para hoy, cómo está operando Transmilenio y las novedades en las principales vías de la capital.

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Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
Caos en Suba por accidente entre vehículos particulares
Caos en Suba por accidente entre vehículos particulares.

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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este jueves 5 de noviembre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

05 de noviembre de 2026 – 10:28 a. m.

Trancones en la Cali

Fuerte congestión vehicular se registra en la Av. Cali hacia el norte, debido a dos incidentes viales:

  • Av. Cali con cll 19A-Choque entre tractocamión, bus zonal y motociclista.
  • Av. Cali con clle 13- bus varado.
05 de noviembre de 2026 – 10:26 a. m.

Se normaliza el paso en Humedal Córdoba

Se normaliza el paso para la flota troncal en el punto.

05 de noviembre de 2026 – 09:29 a. m.

Accidente en Transmilenio

Transmilenio informa de afectaciones en el servicio en inmediaciones de la estación Humedal Córdoba. Se trata de un siniestro vial entre vehículos particulares.

Los servicios Troncales salen al carril mixto en sentido Occidente – Oriente.

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Actualización clave 05 de noviembre de 2026 – 06:11 a. m.

Choque en av. Centerario

Los servicios de movilidad informan: tráfico lento sobre la Av. Centenario hacia el oriente, por choque entre tractocamión y automóvil a la altura de la carrera 135.

Afectación de dos carriles de la calzada.

Actualización clave 05 de noviembre de 2026 – 06:09 a. m.

Pico y placa para hoy

Para este jueves 5 de noviembre, la restricción aplica para vehículos cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 y 0. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 5 y 6.

Actualización clave 05 de noviembre de 2026 – 06:09 a. m.

Transmilenio empieza operación

El sistema Transmilenio empieza operación con normalidad.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

bogotaEE bogota@elespectador.com
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