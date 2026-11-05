Caos en Suba por accidente entre vehículos particulares.

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Movilidad 5 de noviembre: lluvias generan inundación en Av. Caracas Redacción Bogotá Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

inicia sesión Para empezar a usar nuestra funcionalidad de audio suscríbete Escucha este artículo Audio generado con IA de Google / 2.0x 1.5x 1.0x 0.5x ¡Dale play para escuchar este artículo! Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal. Cerrar

Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este jueves 5 de noviembre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Fuerte congestión vehicular se registra en la Av. Cali hacia el norte, debido a dos incidentes viales:

Publicidad

Av. Cali con cll 19A-Choque entre tractocamión, bus zonal y motociclista.

Av. Cali con clle 13- bus varado.

#Atención | Movilidad Av. Cali



🔴Fuerte congestión vehicular se registra en la Av. Cali hacia el norte, debido a dos incidentes viales:



📍Av. Cali con cll 19A-Choque entre tractocamión, bus zonal y motociclista.

📍Av. Cali con clle 13- bus varado.



⭕️Vías alternas: Av. Boyacá. pic.twitter.com/geIoODgHlb — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 5, 2026

Se normaliza el paso para la flota troncal en el punto.

Transmilenio informa de afectaciones en el servicio en inmediaciones de la estación Humedal Córdoba. Se trata de un siniestro vial entre vehículos particulares.

Los servicios Troncales salen al carril mixto en sentido Occidente – Oriente.

⏰ #TMAhora ( 9:15 a.m.)



📍 Estacion Humedal Córdoba



⚠️ 🚙Por siniestro vial entre particulares, los servicios Troncales salen al carril mixto en sentido Occidente – Oriente. pic.twitter.com/OjPstnkF52 — TransMilenio (@TransMilenio) November 5, 2026

Los servicios de movilidad informan: tráfico lento sobre la Av. Centenario hacia el oriente, por choque entre tractocamión y automóvil a la altura de la carrera 135.

Afectación de dos carriles de la calzada.

5:50 a.m. #Fontibón



⛔ Tráfico lento sobre la Av. Centenario hacia el oriente, por choque entre tractocamión y automóvil a la altura de la carrera 135.



❌ Afectación de dos carriles de la calzada.



🧑‍✈️ Unidades en desplazamiento para atender la novedad y liberar el corredor. pic.twitter.com/4IxphbzhfW — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 5, 2026

Para este jueves 5 de noviembre, la restricción aplica para vehículos cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 y 0. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 5 y 6.

El sistema Transmilenio empieza operación con normalidad.