Movilidad 5 de noviembre: lluvias generan inundación en Av. Caracas

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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este jueves 5 de noviembre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.
Trancones en la Cali
Fuerte congestión vehicular se registra en la Av. Cali hacia el norte, debido a dos incidentes viales:
- Av. Cali con cll 19A-Choque entre tractocamión, bus zonal y motociclista.
- Av. Cali con clle 13- bus varado.
Se normaliza el paso en Humedal Córdoba
Se normaliza el paso para la flota troncal en el punto.
Accidente en Transmilenio
Transmilenio informa de afectaciones en el servicio en inmediaciones de la estación Humedal Córdoba. Se trata de un siniestro vial entre vehículos particulares.
Los servicios Troncales salen al carril mixto en sentido Occidente – Oriente.
Choque en av. Centerario
Los servicios de movilidad informan: tráfico lento sobre la Av. Centenario hacia el oriente, por choque entre tractocamión y automóvil a la altura de la carrera 135.
Afectación de dos carriles de la calzada.
Pico y placa para hoy
Para este jueves 5 de noviembre, la restricción aplica para vehículos cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 y 0. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 5 y 6.
Transmilenio empieza operación
El sistema Transmilenio empieza operación con normalidad.