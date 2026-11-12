Movilidad 12 de noviembre: estación Sabana de Transmilenio retoma operación

Movilidad en Bogotá: así están las vías, Transmilenio y el pico y placa. Foto: GUSTAVO TORRIJOS

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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este jueves 12 de noviembre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

A la hora, Transmilenio informa que retoma operación la estación Sabana en sentido oriente-occidente. Los buses troncales cancelan salida al carril mixto y continúan su recorrido habitual.

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Hay cierre vial en la calzada central de la Av. Boyacá con calle 71, sentido norte-sur, por siniestro vial con persona fallecida.

Por este fatal accidente, la estación de Transmilenio Sabana se encuentra cerrada en sentido oriente-occidente. Los buses troncales siguen saliendo al carril mixto.

Las autoridades confirmaron que la afectación por caída de poste ocurrió en el km 6 sentido Bogotá-Cota, en la localidad de Suba, en el noroccidente de la ciudad.

Mientras se atiende la novedad las autoridades recomiendan tomar como vías alternas

Variante Cota – Siberia

Calle 80

Pasadas las 10:00 a.m., la secretaría de Movilidad confirmó tránsito lento en la calle 26, en la localidad de Engativá, por caída de material en la vía.,

La noveda se presenta a la altura de la carrera 73 A, sentido oriente→occidente.

La secretaría de Movilidad confirmó, la mañande este jueves, tránsito lento y congestión en tramos de los dos corredores viales por dos vehículos varados.

Por un lado, en la autopista Norte, en la localidad de Usaquén, hay un camión varado a la altura de la calle 174, en el sentido sur-norte.

En el extremo sur de la ciudad, en la localidad de Ciudad Bolívar, se reportó otro camión varado sobre la Autosur con carrera 72, sentido occidente-oriente.

Agentes de tránsito permanecen en la zona dinamizando el flujo vehicular mientras se retiran los camiones involucrados.

Para este jueves 12 de noviembre, la restricción aplica para vehículos particulares con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 7 y 8.

El sistema Transmilenio empieza operación con normalidad.