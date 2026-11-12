 

Publicidad
En Vivo

Movilidad 12 de noviembre: estación Sabana de Transmilenio retoma operación

Para planear mejor su ruta este jueves 12 de noviembre, El Espectador le cuenta en vivo cómo avanza la movilidad en Bogotá. Conozca el pico y placa para hoy, cómo está operando Transmilenio y las novedades en las principales vías de la capital.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
Movilidad en Bogotá: así están las vías, Transmilenio y el pico y placa.
Movilidad en Bogotá: así están las vías, Transmilenio y el pico y placa.
Foto: GUSTAVO TORRIJOS

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este jueves 12 de noviembre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Actualización clave 12 de noviembre de 2026 – 03:46 p. m.

Estación Sabana de Transmilenio retoma operación

A la hora, Transmilenio informa que retoma operación la estación Sabana en sentido oriente-occidente. Los buses troncales cancelan salida al carril mixto y continúan su recorrido habitual.

Actualización clave 12 de noviembre de 2026 – 02:44 p. m.

Continúa sin operar la estación Sabana de Transmilenio

Hay cierre vial en la calzada central de la Av. Boyacá con calle 71, sentido norte-sur, por siniestro vial con persona fallecida.

Por este fatal accidente, la estación de Transmilenio Sabana se encuentra cerrada en sentido oriente-occidente. Los buses troncales siguen saliendo al carril mixto.

Le puede interesar

Bogotá

Accidente en Usaquén involucra a Tren de la Sabana: hay una persona lesionada

Bogotá

Movilidad hoy, martes 10 de noviembre: choque simple genera tránsito lento en la Autonorte

Bogotá

Choque entre bus del SITP y taxi generó grave incendio en el barrio La Victoria
Actualización clave 12 de noviembre de 2026 – 12:50 p. m.

Tránsito lento en la vía a Cota por caída de poste

Las autoridades confirmaron que la afectación por caída de poste ocurrió en el km 6 sentido Bogotá-Cota, en la localidad de Suba, en el noroccidente de la ciudad.

Mientras se atiende la novedad las autoridades recomiendan tomar como vías alternas

  • Variante Cota – Siberia
  • Calle 80
Actualización clave 12 de noviembre de 2026 – 10:06 a. m.

Tránsito lento en la calle 26 por caída de material

Pasadas las 10:00 a.m., la secretaría de Movilidad confirmó tránsito lento en la calle 26, en la localidad de Engativá, por caída de material en la vía.,

La noveda se presenta a la altura de la carrera 73 A, sentido oriente→occidente.

Actualización clave 12 de noviembre de 2026 – 08:22 a. m.

Camiones varados generan congestión en tramos de la Autopista Sur y la Autopista Norte

La secretaría de Movilidad confirmó, la mañande este jueves, tránsito lento y congestión en tramos de los dos corredores viales por dos vehículos varados.

  • Por un lado, en la autopista Norte, en la localidad de Usaquén, hay un camión varado a la altura de la calle 174, en el sentido sur-norte.
  • En el extremo sur de la ciudad, en la localidad de Ciudad Bolívar, se reportó otro camión varado sobre la Autosur con carrera 72, sentido occidente-oriente.

Agentes de tránsito permanecen en la zona dinamizando el flujo vehicular mientras se retiran los camiones involucrados.

Actualización clave 12 de noviembre de 2026 – 06:02 a. m.

Pico y placa para hoy

Para este jueves 12 de noviembre, la restricción aplica para vehículos particulares con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 7 y 8.

Actualización clave 12 de noviembre de 2026 – 06:02 a. m.

Transmilenio empieza operación

El sistema Transmilenio empieza operación con normalidad.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

bogotaEE bogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Bogotá hoy

Movilidad

Movilidad en Bogotá

Noticias Bogotá hoy

Pico y Placa para hoy

Transmilenio
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Lo que es tendencia

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido