Movilidad hoy: retiran camión volcado y retorna normalidad en la calle 183

Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más.
Para planear mejor su ruta este jueves 13 de noviembre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.
Pico y placa
Para este jueves 13 de noviembre, la restricción aplica para vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 3 y 4.
Retiran camión volcado de la calle 183 con carrera 16
Los vehículos de carga involucrados en el choque son retirados de la vía y se recupera la movilidad en la calle 183 con carrera 16, en sentido Occidente - Oriente.
Choque entre dos vehículos de carga colapsa el tránsito en la calle 183, en la localidad de Usaquén
Pasadas las 5:00 a.m. de este jueves 13 de noviembre, un camión resultó volcado sobre el separador de la calle 183 a la altura de la carrera 16 tras chocar con un tractocamión.
A la hora las autoridades permanecen en la zona retirando el vehículo afectado. Hay congestión en la zona.
No se reportaron personas lesionadas.
Transmilenio reportó inicio de operaciones sin novedades