Movilidad hoy: retiran camión volcado y retorna normalidad en la calle 183

Para planear mejor su ruta este jueves 13 de noviembre, El Espectador le cuenta en vivo cómo avanza la movilidad en Bogotá. Conozca el pico y placa para hoy, cómo está operando Transmilenio y las novedades en las principales vías de la capital.

Redacción Bogotá
13 de noviembre de 2025 - 12:43 p. m.
Aspectos del primer plan retorno del año por la autopista sur de Bogotá y el municipio de Soacha
Aspectos del primer plan retorno del año por la autopista sur de Bogotá y el municipio de Soacha
Foto: El Espectador - José Vargas
Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más.

Para planear mejor su ruta este jueves 13 de noviembre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Pico y placa

Para este jueves 13 de noviembre, la restricción aplica para vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 3 y 4.

Actualización claveHace 5 horas

Retiran camión volcado de la calle 183 con carrera 16

Los vehículos de carga involucrados en el choque son retirados de la vía y se recupera la movilidad en la calle 183 con carrera 16, en sentido Occidente - Oriente.

Actualización claveHace 6 horas

Choque entre dos vehículos de carga colapsa el tránsito en la calle 183, en la localidad de Usaquén

Pasadas las 5:00 a.m. de este jueves 13 de noviembre, un camión resultó volcado sobre el separador de la calle 183 a la altura de la carrera 16 tras chocar con un tractocamión.

A la hora las autoridades permanecen en la zona retirando el vehículo afectado. Hay congestión en la zona.

No se reportaron personas lesionadas.

Actualización claveHace 6 horas

Transmilenio reportó inicio de operaciones sin novedades

