Movilidad: paso a un carril en tramo de la Av. de las Américas tras choque entre dos motos

Accidente en la Av. de las Américas con carrera 68 Foto: Secretaría de Movilidad

Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más.

Para planear mejor su ruta este lunes 2 de marzo y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Pico y placa

Para este lunes 2 de marzo, la restricción aplica para vehículos con placas terminadas en 1, 2 ,3 4 y 5. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 9 y 0.

Siniestro vial entre dos motocicletas en la localidad de Kennedy, Av. Américas con Av. Carrera 68, sentido Oriente - Occidente.

A la hora hay paso a un carril y no se conocen detalles del estado de salud de las personas involucradas.

Cerca de las 5:000 a.m. de este lunes, la Secretaría de Movilidad confirmó el volcamiento de un vehpiculo particular en la Av. NQS con calle 66,sentido norte-sur, en la localidad de Barrios Unidos.

A la hora se realizan labores en la zona para retirar el vehículo de la vía.