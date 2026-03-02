Publicidad

Movilidad: paso a un carril en tramo de la Av. de las Américas tras choque entre dos motos

Para planear mejor su ruta este lunes 2 de marzo, El Espectador le cuenta en vivo cómo avanza la movilidad en Bogotá. Conozca el pico y placa para hoy, cómo está operando Transmilenio y las novedades en las principales vías de la capital.

Redacción Bogotá
02 de marzo de 2026 - 01:27 p. m.
Foto: Secretaría de Movilidad
Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más.

Para planear mejor su ruta este lunes 2 de marzo y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Pico y placa

Para este lunes 2 de marzo, la restricción aplica para vehículos con placas terminadas en 1, 2 ,3 4 y 5. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 9 y 0.

Actualización claveHace 5 horas

Accidente entre dos motos en la Av. de las Américas con carrera 68: paso a un carrril

Siniestro vial entre dos motocicletas en la localidad de Kennedy, Av. Américas con Av. Carrera 68, sentido Oriente - Occidente.

A la hora hay paso a un carril y no se conocen detalles del estado de salud de las personas involucradas.

Actualización claveHace 7 horas

Carro particular volcado genera congestión en la Av. NQS con

Cerca de las 5:000 a.m. de este lunes, la Secretaría de Movilidad confirmó el volcamiento de un vehpiculo particular en la Av. NQS con calle 66,sentido norte-sur, en la localidad de Barrios Unidos.

A la hora se realizan labores en la zona para retirar el vehículo de la vía.

Actualización claveHace 7 horas

Transmilenio reportó inicio de operaciones sin novedades

