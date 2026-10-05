Movilidad hoy, lunes 5 de octubre: así está el tráfico en las principales vías de Bogotá

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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más.
Para planear mejor su ruta este lunes 5 de octubre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.
Choque entre bus y semáforo en la Av. Caracaa con con calle 44 sur
Siniestro vial en la localidad de Rafael Uribe, bus colisiona contra poste semafórico en la Av. Caracas con calle 44 sur, sentido norte-sur.
Pico y placa para hoy
Para este lunes 5 de octubre, la restricción aplica para vehículos particulares con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 1 y 2.
Transmilenio empieza operación
El sistema arranca operación sin novedades en el tránsito de buses.