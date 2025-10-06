Movilidad hoy, lunes 6 de octubre: espesa neblina en varias zonas de Bogotá

Neblina en Bogotá, de octubre. Foto: Archivo Particular

Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 6 de octubre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Los servicios de Movilidad de la ciudad informan de condiciones de visibilidad disminuída con la neblina en diferentes corredores viales de la ciudad.

Calle 80

Av. Cali

Av. Boyacá

Autonorte

Pico y placa para hoy Para este lunes 6 de octubre, la restricción aplica para vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 7 y 8.

Transmilenio empieza operación El sistema empieza operación con normalidad.