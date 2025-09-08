No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Movilidad hoy, lunes 8 de septiembre: continúan cierres en Vía al Llano

Para planear mejor su ruta este lunes 8 de septiembre, El Espectador le cuenta en vivo cómo avanza la movilidad en Bogotá. Conozca el pico y placa para hoy, cómo está operando Transmilenio y las novedades en las principales vías de la capital.

Redacción Bogotá
08 de septiembre de 2025 - 11:10 a. m.

Deslizamientos en Chipaque provocan cierre total a la altura del kilómetro 18+500.
Deslizamientos en Chipaque provocan cierre total a la altura del kilómetro 18+500.
Foto: Bomberos Cundinamarca
Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este lunes 8 de septiembre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Cierre en la Vía al Llano

La concesionaria de la Vía al Llano informó que este lunes así está la movilidad: Continúa cierre total entre el k18+300 y el k18+600 por caída de material y trabajos de limpieza. Puntos de control k0+000 Btá - Vcio y k82+700 Vcio - Btá. Reducción de carril k39+600, tráfico bidireccional túneles de la nueva calzada.

Pico y Placa hoy

Pico y placa para hoy Para este lunes 8 de septiembre, la restricción aplica para vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en nueve y cero (9-0).

Transmilenio empieza operación El sistema empieza operación con normalidad.

