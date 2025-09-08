Movilidad hoy, lunes 8 de septiembre: continúan cierres en Vía al Llano

Deslizamientos en Chipaque provocan cierre total a la altura del kilómetro 18+500. Foto: Bomberos Cundinamarca

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este lunes 8 de septiembre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

La concesionaria de la Vía al Llano informó que este lunes así está la movilidad: Continúa cierre total entre el k18+300 y el k18+600 por caída de material y trabajos de limpieza. Puntos de control k0+000 Btá - Vcio y k82+700 Vcio - Btá. Reducción de carril k39+600, tráfico bidireccional túneles de la nueva calzada.

(4:25 am) Es lunes y así está la movilidad: Continúa cierre total entre el k18+300 y el k18+600 por caída de material y trabajos de limpieza. Puntos de control k0+000 Btá - Vcio y k82+700 Vcio - Btá. Reducción de carril k39+600, tráfico bidireccional túneles de la nueva calzada. pic.twitter.com/Iuv9jpQ8Oe — Coviandina (@CoviandinaSAS) September 8, 2025

Pico y placa para hoy Para este lunes 8 de septiembre, la restricción aplica para vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en nueve y cero (9-0).

⚠️Importante



Así funciona el #PicoYPlaca en la ciudad en día PAR:



🟢Circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0

❌NO circulan placas terminadas en 1-2-3-4-5



🔉Recuerda que aplica de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. pic.twitter.com/AIKnnXHHS3 — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) September 8, 2025

Transmilenio empieza operación El sistema empieza operación con normalidad.