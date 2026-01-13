Movilidad hoy, 13 de enero: siniestro entre moto y camión dejó un fallecido en la Av. Suba

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este martes 13 de enero y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Pico y placa

Para este martes 13 de enero, la restricción aplica para vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 7 y 8.

Pasadas las 5:30 a.m. de este martes 13 de enero, autoridades confirmaron un siniestro entre camión y motociclista, en la Av. Suba con calle 136, en sentido Norte - Sur. Lamentablemente, el motociclista involucrado falleció, según conformó la Secretaría de Movilidad.

A esta hora autoridades de criminalística se encuentran realizando el levantamiento del cuerpo.

Para las personas que se dirigen hacia el sur, las autoridades de tránsito recomiendan tomar la Av. Ciudad de Cali.