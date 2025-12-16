Movilidad hoy: trancón por conductor que cayó a un canal de aguas en la Autonorte

Carro volcado en la autonorte. Foto: Archivo Particular

Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este martes 16 de diciembre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Se registran las siguientes novedades sobre la autopista Norte, sentido Norte-Sur:

Volcamiento de automóvil en la Cll 245. (cae al canal de aguas)

Varado en la Cll 144.

Siniestro entre dos automóviles en la Cll 196, afectación de un carril.

Para este martes 16 de diciembre, la restricción aplica para placas terminadas en 1-2-3-4-5. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en nueve y cero (9-0).

Así funciona el #PicoYPlaca en la ciudad en día PAR:



🟢Circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0

❌NO circulan placas terminadas en 1-2-3-4-5



Transmilenio empieza operación El sistema empieza operación con normalidad.