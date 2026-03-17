Movilidad hoy, martes 17 de marzo: accidente entre bus y motocicleta en la calle 80

Siniestro en la calle 80, 17 de marzo. Foto: Archivo Particular

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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este martes 17 de marzo y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Reportan siniestro vial entre motocicleta y bus zonal en la localidad de Engativá, Av. Calle 80 con Carrera 119, sentido Oriente - Occidente.

[06:39 a.m.] #GestiónDelTráfico | Siniestro vial entre motocicleta y bus zonal en la localidad de Engativá, Av. Calle 80 con Carrera 119, sentido Oriente - Occidente.



👮‍♂️ Grupo Guía gestiona la movilidad, Tránsito y ambulancia en el punto. pic.twitter.com/E6XbS6Nnw7 — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) March 17, 2026

Pico y placa para hoy Para este martes 17 de marzo, la restricción aplica para vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 5 y 6.

🔔Atención



Así funciona el #PicoYPlaca en la ciudad en día IMPAR:



🟢Circulan placas terminadas en 1-2-3-4-5

❌NO circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0



🔉Recuerda que aplica de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. pic.twitter.com/Ij1qcyKb5w — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) March 17, 2026

Transmilenio empieza operación El sistema empieza operación con normalidad.