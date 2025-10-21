Logo El Espectador
Movilidad: grave accidente en la calle 120, en Fontibón, dejó una persona fallecida

Para planear mejor su ruta este martes 21 de octubre, El Espectador le cuenta en vivo cómo avanza la movilidad en Bogotá. Conozca el pico y placa para hoy, cómo está operando Transmilenio y las novedades en las principales vías de la capital.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
21 de octubre de 2025 - 11:12 a. m.
Movilidad: grave accidente en la calle 120, en Fontibón, dejó una persona fallecida
Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más.

Para planear mejor su ruta este martes 21 de octubre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Pico y placa para hoy Para este martes 21 de octubre, la restricción aplica para vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 3 y 4.

Actualización claveHace 5 horas

Choque entre volqueta y motociclista deja una persona fallecida en la calle 17 con carrera 120, en Fontibón

Cerca de las 5:00 a.m. de este martes, las autoridades de tránsito confirmaron un grave accidente en la carrera 120 con calle 17, en la localidad de Fontibón.

Autoridades recomiendan tomar, como vía alterna, la carrera 116 al norte, la Av. Esperanza y retomar por la calle 128.

Actualización claveHace 5 horas

Transmilenio reportó inicio de operaciones sin novedades

El sistema de transporte masivo de la ciudad reportó inicio de operaciones si novedades que afecten la normal prestación del servicio.

