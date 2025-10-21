Movilidad: grave accidente en la calle 120, en Fontibón, dejó una persona fallecida

Resume e infórmame rápido

Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más.

Para planear mejor su ruta este martes 21 de octubre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Pico y placa para hoy Para este martes 21 de octubre, la restricción aplica para vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 3 y 4.

Cerca de las 5:00 a.m. de este martes, las autoridades de tránsito confirmaron un grave accidente en la carrera 120 con calle 17, en la localidad de Fontibón.

Autoridades recomiendan tomar, como vía alterna, la carrera 116 al norte, la Av. Esperanza y retomar por la calle 128.

El sistema de transporte masivo de la ciudad reportó inicio de operaciones si novedades que afecten la normal prestación del servicio.