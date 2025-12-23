Logo El Espectador
Movilidad hoy, martes 23 de diciembre: tránsito lento en vía a Siberia por vehículo varado

Para planear mejor su ruta este martes 23 de diciembre, El Espectador le cuenta en vivo cómo avanza la movilidad en Bogotá. Conozca el pico y placa para hoy, cómo está operando Transmilenio y las novedades en las principales vías de la capital.

Redacción Bogotá
23 de diciembre de 2025 - 12:18 p. m.
Trancón en la calle 80 por cuenta de tractocamión varado en la carrera 119
Foto: Movilidad Bogotá
Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más.

Para planear mejor su ruta este martes 23 de diciembre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Pico y placa

Para este martes 23 de diciembre, la restricción aplica para vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 1 y 2.

Tránsito lento en vía a Sibería por automovil varado

Alto flujo vehicular y tránsito lento por automóvil varado en la salida de la ciudad por la calle 80, puntualmente en el kilómetro 0,1 de la vía Bogotá-Siberia.

Unidades de la Policía de tránsito se encuentran en la zona gestionando el tráfico.

Transmilenio reportó inicio de operaciones sin novedades

Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
