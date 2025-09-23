No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Movilidad hoy, martes 23 de septiembre: así está el tráfico en las vías de Bogotá

Para planear mejor su ruta este martes 23 de septiembre, El Espectador le cuenta en vivo cómo avanza la movilidad en Bogotá. Conozca el pico y placa para hoy, cómo está operando Transmilenio y las novedades en las principales vías de la capital.

Redacción Bogotá
23 de septiembre de 2025 - 11:14 a. m.
Trancones y alto flujo vehicular en la ciudad de Bogotá
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más.

Para planear mejor su ruta este martes 23 de septiembre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Pico y placa

Para este martes 23 de septiembre, la restricción aplica para vehículos cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9, y 0. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placas terminadas en 5 y 6.

Transmilenio reportó inicio de operaciones sin novedades

           

