Movilidad hoy, martes 25 de noviembre: así está el tráfico en las vías de Bogotá

Diferentes sitios de la ciudad donde se evidencia la sobrepoblación. Foto: Cristian Garavito

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este martes 25 de noviembre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Siniestro entre tractocamión y automóvil, en la localidad de Suba, en la calle 170 con Av. Boyacá, en sentido Occidente - Oriente.

[05:29 a.m.] #MovilidadAhora | Siniestro entre tractocamión y automóvil, en la localidad de Suba, en la calle 170 con Av. Boyacá, en sentido Occidente - Oriente. Unidad de @TransitoBta y ambulancia. pic.twitter.com/g3NPaittPA — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 25, 2025

Para este martes 25 de noviembre, la restricción aplica para vehículos terminados con placas 6, 7, 8, 9 y 0. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 3 y 4.

#FelizMartes | Hoy la restricción de circulación para el #ServicioDeTransporteEspecial en Bogotá es para las placas terminadas en números 3⃣ y 4⃣.



🚐Recuerda que la medida rige a partir de las 🕠5:30 a.m. hasta las 🕘9:00 p.m. pic.twitter.com/hC8FJIkQpD — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 25, 2025

El sistema empieza operación con normalidad.