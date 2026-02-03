Movilidad hoy, martes 3 de febrero: así está el tráfico en las vías de Bogotá

Escucha este artículo
Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más.
Para planear mejor su ruta este martes 3 de febrero y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.
Pico y placa
Para este martes 3 de febrero, la restricción aplica para vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placas terminadas en 3 y 4.
Fallas semafóricas en tres puntos de la Av. 1° de mayo y Av. Ciudad de Cali.
Pasadas las 5:40 a.m. se presentan fallas semafóricas en los siguientes puntos:
- Av. Primero de Mayo con Cra. 30
- Cra. 10 con Av. Primero de Mayo
- Av. Cali con cll 38 sur
Transmilenio reportó inicio de operaciones sin novedades
El sistema de transporte de la ciudad reportó inicio de operaciones sin novedades que afecten la normal prestación del servicio.