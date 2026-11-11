Accidente en Usaquén involucra a Tren de la Sabana: hay una persona lesionada

Línea férrea Foto: El Espectador - José Vargas

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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este miércoles 11 de noviembre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

A esta hora se registra un accidente en la línea férrea del Tren de la Sabana a la altura de la carrera 9 con calle 185 (Usaquén), que dejó una persona lesionada que ya fue trasladada a un centro asistencial.

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Hasta el momento, se desconocen las circunstancias que generaron este accidente.

#BOGOTÁ. Unidades de emergencia atienden a esta hora un accidente que involucra al Tren de la Sabana y deja un lesionado en la carrera 9 con calle 185, en la localidad de Usaquén, mientras las autoridades evalúan la situación y regulan el tráfico en la zona. pic.twitter.com/zdmApqMxA3 — SrBacca 🐮 (@SrBacca) November 11, 2026

Casi dos horas duraron las afectaciones en la movilidad del sur de la capital por cuenta e un tractocamión que se varó en cercanías de la estación Madelena de Transmilenio. Finalmente, pasadas las 9:00 a.m. las autoridades confirmaron el retiro del vehículo y la normalización del flujo vehicular.

Pasadas las 7:00 a.m., las autridades de tránsito de la capital confirmaron alto flujo vehícular y tráfico lento por tractocamión varado en la carrera 62A, sentido Occidente – Oriente, en cercanías de la estación Madelena de TM.

Vías alternas:

Av. Villavicencio

Av. Gaitán Cortés

Av. Boyacá

Transmilenio también confirmó demoras por el vehículo de carga varado.

Para este miércoles 11 de noviembre, la restricción aplica para vehículos particulares con placas terminadas en 6, 7 8, 9 y 0. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 5 y 6.

El sistema Transmilenio empieza operación con normalidad.