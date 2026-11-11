Accidente en Usaquén involucra a Tren de la Sabana: hay una persona lesionada

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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este miércoles 11 de noviembre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.
Accidente en Usaquén involucra a Tren de la Sabana
A esta hora se registra un accidente en la línea férrea del Tren de la Sabana a la altura de la carrera 9 con calle 185 (Usaquén), que dejó una persona lesionada que ya fue trasladada a un centro asistencial.
Hasta el momento, se desconocen las circunstancias que generaron este accidente.
Retiran vehículo de carga varado y se normaliza el tránsito en la Autopista Sur
Casi dos horas duraron las afectaciones en la movilidad del sur de la capital por cuenta e un tractocamión que se varó en cercanías de la estación Madelena de Transmilenio. Finalmente, pasadas las 9:00 a.m. las autoridades confirmaron el retiro del vehículo y la normalización del flujo vehicular.
Camión varado colapsa tránsito en la Autopista sur
Pasadas las 7:00 a.m., las autridades de tránsito de la capital confirmaron alto flujo vehícular y tráfico lento por tractocamión varado en la carrera 62A, sentido Occidente – Oriente, en cercanías de la estación Madelena de TM.
Vías alternas:
- Av. Villavicencio
- Av. Gaitán Cortés
- Av. Boyacá
Transmilenio también confirmó demoras por el vehículo de carga varado.
Pico y placa para hoy
Para este miércoles 11 de noviembre, la restricción aplica para vehículos particulares con placas terminadas en 6, 7 8, 9 y 0. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 5 y 6.
Transmilenio empieza operación
El sistema Transmilenio empieza operación con normalidad.