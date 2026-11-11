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Accidente en Usaquén involucra a Tren de la Sabana: hay una persona lesionada

Para planear mejor su ruta este miércoles 11 de noviembre, El Espectador le cuenta en vivo cómo avanza la movilidad en Bogotá. Conozca el pico y placa para hoy, cómo está operando Transmilenio y las novedades en las principales vías de la capital.

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Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
Tramo con problemas para la construcción del RegioTram de occidente (Tren de Cercanías de la Sabana de Bogotá) por una tubería de combustible del aeropuerto El Dorado
Línea férrea
Foto: El Espectador - José Vargas

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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este miércoles 11 de noviembre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Actualización clave 11 de noviembre de 2026 – 04:37 p. m.

Accidente en Usaquén involucra a Tren de la Sabana

A esta hora se registra un accidente en la línea férrea del Tren de la Sabana a la altura de la carrera 9 con calle 185 (Usaquén), que dejó una persona lesionada que ya fue trasladada a un centro asistencial.

Hasta el momento, se desconocen las circunstancias que generaron este accidente.

Actualización clave 11 de noviembre de 2026 – 09:14 a. m.

Retiran vehículo de carga varado y se normaliza el tránsito en la Autopista Sur

Casi dos horas duraron las afectaciones en la movilidad del sur de la capital por cuenta e un tractocamión que se varó en cercanías de la estación Madelena de Transmilenio. Finalmente, pasadas las 9:00 a.m. las autoridades confirmaron el retiro del vehículo y la normalización del flujo vehicular.

Actualización clave 11 de noviembre de 2026 – 07:33 a. m.

Camión varado colapsa tránsito en la Autopista sur

Pasadas las 7:00 a.m., las autridades de tránsito de la capital confirmaron alto flujo vehícular y tráfico lento por tractocamión varado en la carrera 62A, sentido Occidente – Oriente, en cercanías de la estación Madelena de TM.

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Vías alternas:

  • Av. Villavicencio
  • Av. Gaitán Cortés
  • Av. Boyacá

Transmilenio también confirmó demoras por el vehículo de carga varado.

Actualización clave 11 de noviembre de 2026 – 06:04 a. m.

Pico y placa para hoy

Para este miércoles 11 de noviembre, la restricción aplica para vehículos particulares con placas terminadas en 6, 7 8, 9 y 0. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 5 y 6.

Actualización clave 11 de noviembre de 2026 – 06:04 a. m.

Transmilenio empieza operación

El sistema Transmilenio empieza operación con normalidad.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

bogotaEE bogota@elespectador.com
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