Movilidad hoy, 17 de septiembre: así está el tráfico en las vías de Bogotá

Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este miércoles 17 de septiembre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.
Pico y Placa hoy
Pico y placa para hoy Para este miércoles 17 de septiembre, la restricción aplica para vehículos con placas terminadas en 6-7-8-9-0. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en nueve y cero 5 y 6.
🔔Atención— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) September 17, 2025
Así funciona el #PicoYPlaca en la ciudad hoy miércoles día IMPAR:
🟢Circulan placas terminadas en 1-2-3-4-5
❌NO circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0
🔉Recuerda que aplica de 6:00 a.m. a 9:00 p.m.
Transmilenio arranca servicio
Transmilenio empieza operación El sistema empieza operación con normalidad.
🕓 4:00 a. m.— TransMilenio (@TransMilenio) September 17, 2025
📢 ¡Buenos días, Bogotá!#TransMilenio inicia operaciones✨Hoy hagamos de cada viaje un espacio de respeto, empatía y solidaridad. 💛❤️
Porque en el Sistema no solo compartimos destino, compartimos ciudad. 🏙️
📲 Infórmate al instante en nuestro canal de…