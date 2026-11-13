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Movilidad hoy, 13 de noviembre: manifestaciones en la Séptima y Plaza de Bolívar

Para planear mejor su ruta este viernes 13 de noviembre, El Espectador le cuenta en vivo cómo avanza la movilidad en Bogotá. Conozca el pico y placa para hoy, cómo está operando Transmilenio y las novedades en las principales vías de la capital.

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Redacción Bogotá
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Movilidad en Bogotá: así están las vías, Transmilenio y el pico y placa.
Movilidad en Bogotá: así están las vías, Transmilenio y el pico y placa.
Foto: GUSTAVO TORRIJOS

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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este viernes 13 de noviembre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Actualización clave 13 de noviembre de 2026 – 02:23 p. m.

Secretaría de Gobierno monitorea protestas

Manifestación gremio recicladores: Calle 12 entre carreras 7 y 8 (Candelaria).

Los manifestantes inician la recolección de los elementos utilizados durante la actividad, entre ellos carpas y pancartas. Los participantes comienzan a retirarse progresivamente del lugar.

Concentración pacífica de extrabajadores de Nestlé: Carrera 7 con calle 31 (Santa Fe).

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El equipo de Diálogo Social continúa acompañando la manifestación en inmediaciones del Ministerio del Trabajo. La jornada transcurre con normalidad.

Plantón destitución reservistas: Plaza de Bolívar (Candelaria).

El equipo de Diálogo Social continúa acompañando a los manifestantes, mientras se espera la llegada de la unidad móvil de salud para brindarles atención médica debido a la huelga de hambre que adelantan.

Manifestación UD sede Tecnológica: Universidad Distrital, sede Tecnológica (Ciudad Bolívar).

Desde el PMU se reporta la posible presencia de un grupo aislado al interior de la universidad, que presuntamente tendría material explosivo. El equipo de Diálogo Social se dirige al punto para realizar el acompañamiento y atender la situación.

Actualización clave 13 de noviembre de 2026 – 02:22 p. m.

Manifestaciones en la Séptima

Manifestaciones en la Carrera 7 y Carrera 13:

Manifestantes generan afectación de la movilidad en la carrera 13 a la altura de calle 36.

Vía alterna: Av. Circunvalar

13 de noviembre de 2026 – 02:24 p. m.

Manifestación que avanzaba por la Carrera 13 genera bloqueos en la Carrera Séptima

La Secretaría de Movilidad ocnfimó que, pasadas las 11:45 a.m. de este viernes, el grupo de manifestantes que se movilizaba en dirección norte-sur por la carrera 13 ahora realiza bloqueo de la Carrera 7

Afectación de la movilidad en la calle 32 en ambos sentidos de la vía.

Actualización clave 13 de noviembre de 2026 – 07:58 a. m.

Cierres en la calle 12 con carrera octava, en cercanías de la Plaza de Bolívar, por paso de manifestación

Se realizan cierres preventivos por manifestantes en la calle 12 con carrera 8.

Vía alterna: Carrera 10

Actualización clave 13 de noviembre de 2026 – 06:04 a. m.

Pico y placa para hoy

Para este viernes 13 de noviembre, la restricción aplica para vehículos particulares con placas terminadas en 6, 7, 8, 9, y 0. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 9 y 0

Actualización clave 13 de noviembre de 2026 – 06:00 a. m.

Transmilenio empieza operación

El sistema Transmilenio empieza operación con normalidad.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

bogotaEE bogota@elespectador.com
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