Movilidad en Bogotá: así están las vías, Transmilenio y el pico y placa. Foto: GUSTAVO TORRIJOS

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Movilidad hoy, 13 de noviembre: manifestaciones en la Séptima y Plaza de Bolívar Redacción Bogotá Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este viernes 13 de noviembre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Manifestación gremio recicladores: Calle 12 entre carreras 7 y 8 (Candelaria).

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Los manifestantes inician la recolección de los elementos utilizados durante la actividad, entre ellos carpas y pancartas. Los participantes comienzan a retirarse progresivamente del lugar.

Concentración pacífica de extrabajadores de Nestlé: Carrera 7 con calle 31 (Santa Fe).

El equipo de Diálogo Social continúa acompañando la manifestación en inmediaciones del Ministerio del Trabajo. La jornada transcurre con normalidad.

Plantón destitución reservistas: Plaza de Bolívar (Candelaria).

El equipo de Diálogo Social continúa acompañando a los manifestantes, mientras se espera la llegada de la unidad móvil de salud para brindarles atención médica debido a la huelga de hambre que adelantan.

Manifestación UD sede Tecnológica: Universidad Distrital, sede Tecnológica (Ciudad Bolívar).

Desde el PMU se reporta la posible presencia de un grupo aislado al interior de la universidad, que presuntamente tendría material explosivo. El equipo de Diálogo Social se dirige al punto para realizar el acompañamiento y atender la situación.

Manifestaciones en la Carrera 7 y Carrera 13:

Manifestantes generan afectación de la movilidad en la carrera 13 a la altura de calle 36.

Vía alterna: Av. Circunvalar

La Secretaría de Movilidad ocnfimó que, pasadas las 11:45 a.m. de este viernes, el grupo de manifestantes que se movilizaba en dirección norte-sur por la carrera 13 ahora realiza bloqueo de la Carrera 7

Afectación de la movilidad en la calle 32 en ambos sentidos de la vía.

1:53 p.m.



⚪Carrera 7 🛑 Carrera 13 📢 Manifestación (Actualización)



💢 Manifestantes generan afectación de la movilidad en la carrera 13 a la altura de calle 36.



👮Agentes Civiles y Grupo Guia agilizan el tráfico en el punto.



↗️Vía alterna:

✅Av. Circunvalar https://t.co/7mgf750324 — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 13, 2026

Se realizan cierres preventivos por manifestantes en la calle 12 con carrera 8.

Vía alterna: Carrera 10

Para este viernes 13 de noviembre, la restricción aplica para vehículos particulares con placas terminadas en 6, 7, 8, 9, y 0. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 9 y 0

El sistema Transmilenio empieza operación con normalidad.