Movilidad en Bogotá: así están las vías, Transmilenio y el pico y placa. Foto: GUSTAVO TORRIJOS

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Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este viernes 20 de noviembre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Hoy viernes, 20 de noviembre, desde las 9:00 a. m., habrá cierres en la Autopista Norte, sentido sur-norte, cerca a la salida de la ciudad.

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En la carrera Séptima, desde la calle 193 y a partir de las 7:30 a.m., circulación únicamente hacia el norte.

🚨 ¡Atención, Bogotá! Hoy viernes, 20 de noviembre, desde las 9:00 a. m., habrá cierres en la Autopista Norte, sentido sur-norte, cerca a la salida de la ciudad.



🚗 En la carrera Séptima, desde la calle 193 y a partir de las 7:30 a.m., circulación únicamente hacia el norte. pic.twitter.com/v51tduHQxL — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 20, 2026

Para este viernes 20 de noviembre, la restricción aplica para vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 1 y 2.

✋Antes de encender el motor, revisa tu placa 🚗



🌤️Hoy es día PAR y así aplica el #PicoYPlaca en Bogotá:



✅ Circulan: 6 – 7 – 8 – 9 – 0

🚫 Restricción: 1 – 2 – 3 – 4 – 5



⏰ Horario: 6:00 a. m. a 9:00 p. m. ¡Planea tu recorrido! pic.twitter.com/oybd2L8JUc — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 20, 2026

El sistema Transmilenio empieza operación con normalidad.