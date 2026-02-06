Logo El Espectador
Movilidad hoy, viernes 6 de febrero: vehículo volcado en la carrera 9 con calle 131

Para planear mejor su ruta este viernes 6 de febrero, El Espectador le cuenta en vivo cómo avanza la movilidad en Bogotá. Conozca el pico y placa para hoy, cómo está operando Transmilenio y las novedades en las principales vías de la capital.

Redacción Bogotá
06 de febrero de 2026 - 11:11 a. m.
Foto: Archivo particular
Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más.

Para planear mejor su ruta este viernes 6 de febrero y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Pico y placa

Para este viernes 6 de febrero, la restricción aplica para vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 9 y 0.

Tránsito lento en la carrera 9 con calle 132 por vehículo volcado

Se presenta novedad vial en la localidad de Usaquén, por volcamiento de automóvil en la Carrera 9 con calle 131A, sentido norte-sur

Mientras se atiende la emergencia se presenta un cierre temporal del tramo. Se desconoce el estado de salud de los ocupantes del vehículo involucrado.

Transmilenio reportó inicio de operaciones sin novedades

