Movilidad hoy, viernes 8 de agosto: así está el tráfico en las vías de Bogotá

Trancones y alto flujo vehicular en la ciudad de Bogotá. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más.

Para planear mejor su ruta este viernes 8 de agosto y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Pico y placa

Para este viernes 8 de agosto, la restricción aplica para vehículos con placas terminadas en 1, 2 3, 4 y 5. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a.m. y termina a las 9:00 p.m. Esta restricción también aplica para los taxis con placas terminadas en 7 y 8.

Secretaría de Movilidad confirmó alta congestión vehicular en la avenida Las Américas con avenida Ciudad de Cali en ambos sentidos, con afectación en los servicios que salen del Portal Américas.

El Sistema de Transporte Masivo de la ciudad reportó inicio de operaciones sin novedades que afecten la normal prestación del servicio.