Mujer de 72 años murió tras inundación de una vivienda en Fusagasugá

De acuerdo con la Gobernación de Cundinamarca, la emergencia se presentó en el sector La Cañada, en el barrio Marsella, donde el represamiento de aguas que dejó la jornada de aguaceros terminó afectando una vivienda. En el inmueble se encontraban Ospina Poveda, una mujer de 20…

Una mujer de 72 años murió tras la emergencia que provocaron las fuertes lluvias de la madrugada de este jueves en Fusagasugá, Cundinamarca. La víctima fue identificada como Luz Marina Ospina Poveda y su cuerpo fue encontrado en la quebrada Manila, en el sector El Capri.

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De acuerdo con la Gobernación de Cundinamarca, la emergencia se presentó en el sector La Cañada, en el barrio Marsella, donde el represamiento de aguas que dejó la jornada de aguaceros terminó afectando una vivienda. En el inmueble se encontraban Ospina Poveda, una mujer de 20 años, y un niño de 6 años.

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Los dos jóvenes fueron rescatados, mientras que la mujer permaneció desaparecida hasta que fue localizada sin vida en la mencionada quebrada.

Las lluvias también provocaron inundaciones en otros sectores de Fusagasugá. Hasta el momento se reportan tres viviendas afectadas, además de encharcamientos en inmediaciones del hospital y la caída de árboles en la vía que comunica al municipio con Pasca.

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Según el reporte preliminar de las autoridades, el agua se represó después de que las rejillas se taponaran y se presentara un colapso en la red de alcantarillado. El agua ingresó por la parte posterior del conjunto La Cañada y alcanzó la vivienda en la que estaban las tres personas.

Jorge Rey, gobernador del departamento, entregó detalles de lo sucedido:

Lamentamos profundamente el fallecimiento de Luz Marina Ospina Poveda, de 72 años, quien fue hallada sin vida en la quebrada Manila, sector El Capri, luego de la emergencia registrada esta madrugada en el sector La Cañada, barrio Marsella, de Fusagasugá.



Desde la Gobernación de… pic.twitter.com/y9uoyK4sey — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) October 7, 2026

La emergencia se extendió a otros municipios

La emergencia no se limitó a Fusagasugá. También se reportaron inundaciones en Cajicá, en las veredas San Martín y Santa Ana de Gachancipá, donde una vivienda resultó afectada en cada sector. En Sopó, el agua ingresó al centro comercial Outlet.

La Alcaldía de Fusagasugá y los organismos de socorro mantienen la atención de las zonas afectadas y avanzan en la evaluación de los daños ocasionados por las lluvias.

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