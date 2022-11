Protestas en Suba por muerte de hombre al que la Policía señala de ser delincuente

La protesta de los familiares de la víctima se extendió hasta la medianoche de este jueves. Foto: Captura pantalla Noticias Caracol

La indignación por la muerte de Álvaro Calderón no acaba. Unas 24 horas después de que fuera asesinado en un supuesto cruce de disparos con la Policía, sus familiares y allegados adelantaron, la noche de este jueves, una protesta en inmediaciones del CAI La Gaitana, en Suba, mismo sector en donde ocurrió el confuso hecho.

Debido a la indignación por el caso se realizó un plantón que habría terminado en desmanes, tal y como informó la Policía. Al parecer, varios uniformados fueron agredidos en medio de la confrontación entre quienes piden justicia por la muerte de Calderón y las autoridades que insisten en que el hombre fue “dado de baja” en una reacción policial.

“En aglomeraciones en el sector La Gaitana, donde agredieron a los uniformados de la Policía lanzando objetos contundentes y alterando el orden público, se desplegó la intervención para contener y tranquilizar a estas personas y para evitar daños mayores en el sector. El resultado fue un comparendo y la entrega de un menor de edad a su madre, ya que este estaba en las manifestaciones”, indicó Wilfrod Méndez, comandante operativo de seguridad ciudadana #1.

Los hechos en los que murió el hombre de 31 años ocurrieron la noche de este miércoles, cuando él se movilizaba cerca de la carrera 132D con carrera 136F. Según el reporte de las autoridades, el hombre había acabado de cometer un hurto a mano armada, en el cual lesionó al acompañante de la víctima del robo. Al percatarse de que la comunidad alertó a la Policía y esta venía, el hombre habría desenfundado un arma de fuego y en un cruce de disparos resultó herido, agregó la institución en un reporte que brindaron tras la muerte.

Pero según la familia de la víctima, los hechos no ocurrieron de esa forma, incluso aseguran que Álvaro no era un delincuente y no había cometido ningún hurto. En conversación con el Ojo de la Noche de Noticias Caracol, la mujer señaló que no se explica por qué, si supuestamente había cometido un hurto, no lo esposaron y lo judicializaron o lo detuvieron. “Lo trajeron muerto al hospital”, dijo la mujer.

A pesar de que los dolientes insisten en que el hombre era comerciante por internet y la noche del supuesto hurto iba para la casa y “quedó en medio del cruce de disparos”, las autoridades indicaron que Calderón tiene por lo menos 12 anotaciones por los delitos de homicidio, fabricación, tráfico porte de arma de fuego o municiones, lesiones personales, fuga de presos y tráfico fabricación o porte de estupefacientes. Además, estuvo recluido en las cárceles de Cómbita y La Picota por hurto calificado.

En las últimas horas se dieron a conocer unos videos en los que se señala que efectivamente Álvaro estaba armado al momento de los hechos, pero en realidad en el material gráfico solo se ven personas corriendo y no es claro el uso de armas de fuego a manos de alguno de los ciudadanos que aparecen allí.

