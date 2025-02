Mujer denunció que fue acosada en Transmilenio: “nadie hizo nada para ayudarme”

Los hechos se presentaron durante un viaje en el servicio D81 Foto: Cristian Garavito / El Espectado

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Uno de los grandes flagelos que sufren las usuarias de Transmilenio reside en los casos de acoso y violencia de género que tienen lugar en el transporte público. Pese a las medidas que se han intentado implementar para prevenirlo, todavía siguen trasciendo denuncias de mujeres víctimas de esta problemática y, peor aún, de la desidia que las revictimiza tras dichos episodios.

Le puede interesar: La revictimizante decisión de denunciar el acoso en Transmilenio.

Por ejemplo, en las últimas horas, una usuaria del sistema llamada Marcela Pineda denunció en sus redes que fue víctima de acoso sexual mientras se movilizaba en el servicio de Transmilenio D81. Cuenta la historia que durante el recorrido que va desde el Portal 20 de Julio al Museo Nacional, un individuo aprovechó el tumulto en el articulado para acercarse a ella indebidamente.

En medio del trayecto, mientras iba distraída, sintió algo extraño en su cuerpo, como una especie de sustancia caliente, por lo cual volteó a mirar con el fin de verificar lo que estaba ocurriendo. En medio de dicha situación, se percató de que un individuo, el cual iba detrás de ella, se había masturbado y eyaculado encima de ella.

“Iba relajada en mi cuento, cuando siento algo caliente en mi cola. Mi reacción fue voltear y, efectivamente, detrás de mí había un hombre, un señor. Sin embargo, yo me toqué, me toqué la cola y olí. Y efectivamente el señor eyaculó en mi cola”, aseveró la joven.

Ante lo incómodo de la situación, la mujer entró en un estado de nerviosismo y le costó trabajo confrontar al presunto acosador. A pesar de ello, Marcela se llenó de valor, e increpó al sujeto por lo que acaba de hacer, pero, ante el reclamo de la joven, esta persona solo respondió “es que yo soy un hombre de bien, no me meta en problemas”.

Todavía peor fue la reacción de los demás pasajeros quienes, dice la víctima, reaccionaron con total indiferencia y no hicieron absolutamente. Incluso, exclamó la joven, una de las pasajeras la instó a que no armara escándalo para no afectar el trayecto del servicio.

Finalmente, el presunto acosador se bajó en la siguiente estación y la joven intentó poner el denuncio en un CAI cercano. No obstante, dice ella, no recibió ningún tipo de respuesta o acompañamiento. Pese a lo anterior, la joven capturó en video al presunto agresor y pidió algún tipo de colaboración para formalizar la denuncia.

Las cifras de acoso

Del 1° de enero al 10 de febrero de 2024 las Patrullas Púrpura+, equipo de la Policía que persigue delitos que afectan a las mujeres, han detenido a 297 hombres. La mayor Claudia Becerra, jefe de las patrullas, señala que “por el delito de injuria por vías de hecho en el sistema masivo hemos capturado a 41, por delitos sexuales a 65 y por violencia intrafamiliar a 191″. La secretaría de la Mujer reporta que desde enero de 2020 a diciembre de 2023 ha brindado apoyó psicojurídico a 1.378 mujeres, víctimas de alguna afectación en el transporte público.

Por su parte, la Universidad Manuela Beltrán encuestó este año a 544 mujeres que usan a diario Transmilenio y el 94 % contestó sentirse insegura en el sistema y el 71 % estaría de acuerdo con un vagón exclusivo. Solo el 1 % contestó “nunca” sentirse insegura. “Cuando indagamos qué les genera esa percepción, encontramos que el 71 % se sienten vulnerables a las situaciones de robo y el 23 % al acoso sexual”, señaló Paula Andrea Amaya, psicóloga forense de la institución.

Continúe leyendo en la sección: Pese a aplazamiento de recursos, obras del RegioTram comenzarán en abril.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.