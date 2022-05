Mujer denunció robo y abuso sexual en Autopista Norte con calle 245, en Bogotá

En este punto, varias personas denuncian haber sido víctimas de robo y abuso sexual. Foto: Captura de video

Siguen conociéndose denuncias de mujeres que aseguran haber sido víctimas no solo de hurto, sino también de abusos sexuales y violaciones en un punto de la Autopista Norte, a la altura de la calle 245. Esta vez, una joven de 25 años afirmó que, el 20 de abril pasado, fue víctima de la banda delincuencial que ha convertido este punto de Bogotá en un sitio de terror.

La mujer manifestó que, en esa ocasión, fue raptada y retenida para despojarla de su maleta, pertenencias y prendas de vestir y, posteriormente, ser torturada y violentada sexualmente por tres miembros de la banda.

“Me quitaron los cordones de mis tenis, me amarraron de pies y manos y también me pusieron un cordón en la boca. El tipo me levantó del lugar donde nos tenían, me llevó al lado de la carrilera del tren, me quita el cordón, rompe un trapo y me lo pone en la boca. Me dijo: ‘si usted grita, le meto una puñalada acá'. Y abusó sexualmente de mí”, le dijo la víctima a Noticias Caracol.

Además de esto, la joven aseguró que ella y un ciclista que pasaba por la carrilera —y a quien también robaron— fueron amenazados por los delincuentes con un alicate, diciéndoles que les cortarían los dedos si oponían resistencia y no entregaban las claves de sus cuentas bancarias.

“Creo que a muchas mujeres les ha pasado y de pronto no denuncian por miedo”, agregó la mujer, quien manifestó que su vida cambió completamente tras sufrir ese ataque y que su tranquilidad y salud mental se afectaron. “No duermo bien y tengo pesadillas. Han sido unos días horribles”, dijo.

Otras denuncias

Esta es la segunda denuncia que se conoce sobre la banda que opera en ese punto de la capital, pues Liliana Fernández, una joven biciusuaria, también le expresó al mismo noticiero que, el pasado lunes, fue víctima de secuestro, robo y violación, con el mismo modus operandi que señaló la joven de 25 años: amenazas contra su integridad si se resistía y un robo a un ciclista que pasaba por el lugar.

“Yo les decía que por favor no me violaran. Yo sentía que me iban a pegar un tiro y que me iban a hacer algo”, manifestó Liliana.

Por ahora, estas mujeres esperan que las autoridades hagan más presencia en ese punto de la ciudad y que, junto a la Fiscalía, investiguen para dar con el paradero de estos sujetos y respondan ante la justicia por estas denuncias y más personas no sufran estos vejámenes.

La Policía Metropolitana de Bogotá expresó que en el lugar fueron halladas varios objetos, como cordones, zapatos, ropa íntima femenina y hasta documentos.

