Mujer fue apuñalada en un caso de homofobia en Kennedy

Este acto de homofobia vuelve a poner en la agenda pública cuan normalizadas están las expresiones violentas en contra de las diversidades. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Justicia, eso es lo que exige Nidian Chalá, una mujer abiertamente lesbiana de 44 años quien fue atacada con arma blanca cuando caminaba desde su casa hacia una panadería en el barrio Tintalito, en la localidad de Kennedy.

Según cuenta la afectada, los hechos ocurrieron el pasado 17 de noviembre cuando dos hombres la increparon en vía pública. Al parecer todo comenzó con una agresión verbal, pero escaló al punto de convertirse en un ataque armado por el cual pudo haber perdido la vida.

“Caminé una cuadra cuando me di cuenta de que venían dos tipos, los sentí cerca diciéndome ‘maldita loca’, yo seguí caminando e hice caso omiso, pero las agresiones estaban cada vez más cerca, entonces cambié de acera para evitarlos, al momento los sentí detrás de mí”, dijo Chalá.

En video de cámara de seguridad se observa cuando uno de los hombres encara a la mujer y otro aparentemente la empuja, pero en realidad lo que hizo fue darle una puñalada a la altura del pecho. La otra puñalada se la dio a un costado del estómago. Después de herirla, los sujetos desaparecieron del lugar sin poder ser identificados.

“En la panadería nadie me prestó auxilio, entonces caminé y un muchacho que es reciclador y que tiene una camioneta me vio, me subió al carro y me prestó auxilio. Primero llegué al cami de Patio Bonito y luego me trasladaron al hospital de Kennedy. Me hicieron operación de tubo de toras y reparación de diafragma”, agregó la mujer afectada.

Tras salir del centro asistencial, la mujer rechazó la actuación de la Policía, quien no se presentó para asistirla ni le habría recibido la denuncia correspondiente. “No quiero hacerme la víctima, quiero justicia por lo que me hicieron”, concluyó la víctima del más reciente hecho de homofobia en la capital.

