Mujer fue secuestrada y abusada por su expareja en Zipaquirá

La ex parejea no soporto que se hubiera terminado la relación y cometió el acto de secuestro. Foto: Óscar Pérez

Se conoció en las últimas horas el caso de una mujer que fue secuestrada y abusada sexualmente por su expareja sentimental en Zipaquirá, Cundinamarca. La víctima terminó la relación dos meses antes de los hechos, debido a que sufría de maltrato.

En un primer momento, la mujer manifestó que durante el tiempo que estuvo con él tuvo que aguantarse varios actos de violencia: ”Después de que salí con él yo quedé en embarazo y pues lo hacía por mi hija, porque creí que era una buena persona, porque quería un buen hombre a mi lado, pero desgraciadamente siempre fue mala persona, no me valoró, empezó con sus insultos y a pegarme”, indicó la afectada. Además, por el bienestar de sus hijos de 7 años y 11 meses, decidió mudarse de casa por un tiempo.

No obstante, no lo denunció y decidió brindarle otra oportunidad: ”Creí en él, me fui para la casa y me recibió con un golpe, un cabezazo, me subió arrastrada por el piso. Me pegó puños y patadas, me dijo que me iba a morir con él, empezó a pasarme el cuchillo por el cuerpo y me decía que nos íbamos a morir y que mis hijos iban a correr peligro”, manifestó la víctima.

Después de regresar a su casa fue secuestrada, siguió experimentando maltratos y abuso sexual constante. En un descuido por parte de su expareja logró escapar y dirigirse con las autoridades para interponer el denuncio. “Él es un peligro ante la sociedad, él va a seguir haciendo lo mismo con cualquier mujer y eso no debe ser así”, indicó indignada.

Por su parte la Policial Nacional comunicó la captura del presunto secuestrador, quien tras ser judicializado recibió el beneficio de casa por cárcel por decisión del juez. “Fue legalizada su captura. No aceptó los cargos imputados. Allí, pese a los elementos probatorios, por decisión del juez, fue dada la medida de aseguramiento domiciliaria en su lugar de residencia”, indica el coronel Héctor Ruiz, jefe de investigación criminal regional la Sabana.

