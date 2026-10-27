Mujer murió tras ataque con arma blanca en Suba: capturan a su presunta pareja

El caso ocurrió hacia la 1:00 a. m., en la carrera 123 con calle 131-61. Una llamada a la línea de emergencias 123 alertó a las autoridades sobre una riña en el inmueble, por lo que varios uniformados se desplazaron hasta…

Una mujer de aproximadamente 30 años murió en la madrugada de este martes 27 de octubre, luego de ser atacada con un arma cortopunzante dentro de una vivienda en el barrio Nueva Tibabuyes, en la localidad de Suba. Por este hecho, la Policía capturó en flagrancia a un hombre de la misma edad, quien sería su pareja sentimental.

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El caso ocurrió hacia la 1:00 a. m., en la carrera 123 con calle 131-61. Una llamada a la línea de emergencias 123 alertó a las autoridades sobre una riña en el inmueble, por lo que varios uniformados se desplazaron hasta el lugar.

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Al ingresar, encontraron a la mujer gravemente herida. Según el reporte preliminar de la Policía, presentaba diez lesiones: seis en el tórax y cuatro en las extremidades. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital de Suba, pero falleció debido a la gravedad de las heridas.

Las primeras versiones indican que la agresión se habría producido durante una discusión con su pareja sentimental. No obstante, las autoridades todavía buscan esclarecer las circunstancias del ataque.

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Capturaron al presunto agresor en flagrancia

Durante la atención del caso, los uniformados capturaron a un hombre de 30 años, señalado como presunto responsable de las lesiones que provocaron la muerte de la mujer.

La captura se realizó en flagrancia y, de manera inicial, el procedimiento fue adelantado por el delito de homicidio. El detenido quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de avanzar en la investigación y determinar la posible responsabilidad penal del señalado.

Aunque las primeras versiones indican que la víctima habría sido atacada por su pareja sentimental, hasta el momento no se ha informado de una imputación por feminicidio. Corresponderá a las autoridades judiciales establecer si existen elementos para investigar el caso bajo esa tipificación.Tampoco se ha confirmado si existían antecedentes de violencia, denuncias previas o medidas de protección relacionadas con la víctima.

Violencia contra las mujeres en Bogotá: las cifras detrás de las alertas

El crimen ocurre en medio de las alertas por las violencias contra las mujeres en la capital. Según el boletín más reciente del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género (OMEG), entre enero y julio de 2026 se registraron 11 feminicidios en Bogotá, dos menos que durante el mismo periodo de 2025.

Los casos se concentraron en cinco localidades: Bosa y Ciudad Bolívar, con tres cada una; Usaquén y San Cristóbal, con dos respectivamente; y Chapinero, con uno.

Sin embargo, las cifras de mujeres identificadas en riesgo muestran una problemática más amplia. De acuerdo con información del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entre enero y junio de este año 1.869 mujeres fueron valoradas por riesgo de feminicidio. De ellas, 809 fueron clasificadas en riesgo extremo.

Esto significa que, durante el primer semestre, más de 800 mujeres fueron identificadas en una situación de riesgo extremo que requería atención y seguimiento institucional.

En estos casos interviene el Sistema Articulado de Alertas Tempranas (SAAT), que busca coordinar la respuesta de las entidades distritales frente a mujeres que enfrentan amenazas contra su vida.

Más de 252.000 atenciones a mujeres en siete meses

Las cifras de la Secretaría Distrital de la Mujer también reflejan la magnitud de las violencias que enfrentan las mujeres en Bogotá.

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Entre enero y julio de 2026, la entidad registró 252.353 atenciones, de las cuales el 64 % estuvo relacionado con situaciones de violencia.

Kennedy encabezó el número de atenciones, con 17.133 registros, seguida por Ciudad Bolívar y Bosa.

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Durante ese mismo periodo, 10.141 mujeres recibieron atención sociojurídica en Casas de Justicia, Unidades de Reacción Inmediata (URI) y el Centro de Atención de la Fiscalía. Otras 4.970 accedieron a acompañamiento psicosocial.

Además, se realizaron 2.756 activaciones de rutas y servicios, se inició la representación jurídica en 713 casos —565 relacionados con medidas de protección— y se efectuaron 1.182 seguimientos a las rutas de atención activadas.

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Por ahora, la Fiscalía deberá esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte de la mujer en Nueva Tibabuyes y definir la situación judicial del hombre capturado.

La Policía reiteró el llamado a denunciar cualquier hecho de violencia a través de la línea de emergencias 123 o en el CAI más cercano.

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