Mujer recibió un disparo de arma de fuego en intento de fleteo en Suba; esto se sabe

En la tarde de este lunes 9 de febrero se registró un presunto caso de fleteo en la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá. De acuerdo con la información preliminar de las autoridades y de las imágenes en video, un individuo que se movilizaba en una motocicleta disparó contra una mujer que caminaba en plena vía pública.

El hecho ocurrió en el sector de la carrera 62 con calle 100, en donde la víctima fue abordada por el delincuente. En ese momento, al parecer en medio de un asalto, la mujer recibió un disparo por parte del delincuente, y segundos después, este emprende la huida en la motocicleta.

Por fortuna, a los pocos instantes del incidente, la mujer recibió asistencia y logró ser trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica.

Tras conocerse el caso, unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá llegaron al lugar para acordonar la zona y adelantar las primeras labores de verificación. En paralelo, se activaron los protocolos de búsqueda para ubicar a los responsables del ataque.

¿Qué dicen las autoridades?

Las autoridades informaron que avanzan en el análisis de cámaras de seguridad del sector, así como en la recolección de testimonios de testigos, con el fin de reconstruir lo ocurrido y dar con los implicados en el hecho.

De manera preliminar, no se descarta que el ataque esté relacionado con la modalidad de fleteo, aunque las circunstancias exactas del caso aún son materia de investigación.

Entre tanto, la Policía reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier información que permita avanzar en el proceso judicial, a través de la línea de emergencias 123, y recomendó tomar medidas de precaución al momento de realizar transacciones financieras.

