Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá

Multan a reconocidos comercios de la calle 85 por mal manejo de basuras

Las sanciones oscilan entre COP 759.900 y COP 1.518.400.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
21 de noviembre de 2025 - 09:35 p. m.
Sancionados dos establecimientos de la 85.
Sancionados dos establecimientos de la 85.
Foto: Julia M Cameron en Pexels - Julia M Cameron en Pexels
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Dos establecimientos comerciales resultaron sancionados la tarde del pasado jueves, 20 de noviembre, por mala disposición de residuos en áreas públicas, una mala práctica que las empresas siguen cometiendo a pesar de las múltiples alertas por las basuras en Bogotá.

Esta vez, OXXO y Mezcal Taquería, fueron sancionados. El primero por disponer los residuos de demolición y construcción, por medio de un carretero; el segundo, por disponer en la calle residuos fuera del horario en el que pasa el vehículo de basuras. Por estas acciones, el Distrito tomó la decisión de imponer a cada uno un comparendo por una medida contraria a la convivencia.

Lea más: Mapa e imágenes de las fuertes lluvias en Bogotá: estos son los sectores en donde más llueve

¿Qué pasó?

“Identificamos conductas que se alejan de la prestación del servicio público y el buen comportamiento. Le hacemos un llamado a todos los usuarios para que hagan uso del servicio público de aseo, y se respeten las diferentes frecuencias que están establecidas”, indicó Armando Ojeda, Director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP).

Para estos casos, la medida tomada con los establecimientos es el pago de una multa que oscila entre COP $759.900 y COP $1.518.400, valor por disponer residuos especiales en el espacio público, y que infringe el Código de Policía en sus artículos 35 y 111.

Más noticias: La obra que conectará a Bogotá con Funza toma forma: esto trae el nuevo convenio del IDU

“Hacemos un llamado a la ciudadanía a utilizar los ecopuntos que tenemos en diferentes zonas, y a llamar a la línea 110 para realizar una correcta disposición de residuos”, sentenció Andrea Marú, Subdirectora de Recolección, Barrido y Limpieza (RBL).

Cabe resaltar que estas acciones las llevaron a cabo durante un operativo que realizó la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, la Policía Nacional, la Secretaría Distrital de Seguridad, la Secretaría Distrital de Gobierno y la Alcaldía Local. Para este año, según informaron, han interpuesto más de 1,700 comparendos por conductas relacionadas con esta problemática.

Le puede interesar: Rumbo a juicio: lo que viene en el proceso por el homicidio de Jaime Moreno

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Servicios

Bogotá

Noticias

Noticias Bogotá hoy

Noticias de Bogotá

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.