Multan a reconocidos comercios de la calle 85 por mal manejo de basuras

Sancionados dos establecimientos de la 85. Foto: Julia M Cameron en Pexels - Julia M Cameron en Pexels

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Dos establecimientos comerciales resultaron sancionados la tarde del pasado jueves, 20 de noviembre, por mala disposición de residuos en áreas públicas, una mala práctica que las empresas siguen cometiendo a pesar de las múltiples alertas por las basuras en Bogotá.

Esta vez, OXXO y Mezcal Taquería, fueron sancionados. El primero por disponer los residuos de demolición y construcción, por medio de un carretero; el segundo, por disponer en la calle residuos fuera del horario en el que pasa el vehículo de basuras. Por estas acciones, el Distrito tomó la decisión de imponer a cada uno un comparendo por una medida contraria a la convivencia.

Lea más: Mapa e imágenes de las fuertes lluvias en Bogotá: estos son los sectores en donde más llueve

¿Qué pasó?

“Identificamos conductas que se alejan de la prestación del servicio público y el buen comportamiento. Le hacemos un llamado a todos los usuarios para que hagan uso del servicio público de aseo, y se respeten las diferentes frecuencias que están establecidas”, indicó Armando Ojeda, Director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP).

Los comercios tienen un papel clave para que Bogotá se vea mejor.

En la Calle 85, dos establecimientos muy conocidos fueron sorprendidos sacando sus residuos de manera inadecuada: uno incluso usó un carretero que terminó dejando escombros sobre la Carrera 15.



Además de limpiar… pic.twitter.com/g2GnNFZMNv — Uaesp (@Uaesp) November 21, 2025

Para estos casos, la medida tomada con los establecimientos es el pago de una multa que oscila entre COP $759.900 y COP $1.518.400, valor por disponer residuos especiales en el espacio público, y que infringe el Código de Policía en sus artículos 35 y 111.

Más noticias: La obra que conectará a Bogotá con Funza toma forma: esto trae el nuevo convenio del IDU

“Hacemos un llamado a la ciudadanía a utilizar los ecopuntos que tenemos en diferentes zonas, y a llamar a la línea 110 para realizar una correcta disposición de residuos”, sentenció Andrea Marú, Subdirectora de Recolección, Barrido y Limpieza (RBL).

Cabe resaltar que estas acciones las llevaron a cabo durante un operativo que realizó la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, la Policía Nacional, la Secretaría Distrital de Seguridad, la Secretaría Distrital de Gobierno y la Alcaldía Local. Para este año, según informaron, han interpuesto más de 1,700 comparendos por conductas relacionadas con esta problemática.

Le puede interesar: Rumbo a juicio: lo que viene en el proceso por el homicidio de Jaime Moreno

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.