El panorama fue expuesto durante una mesa técnica liderada por el Ministerio de Educación Nacional, en la que participaron entidades distritales y cerca de 70 personas,…

El multicampus universitario de Suba continúa lejos de convertirse en realidad. La infraestructura registra apenas un 27 % de avance, pese a que su entrega estaba prevista para el pasado 3 de agosto. A los retrasos se suma otro problema: las instituciones de educación superior que participarían en el proyecto todavía no han formalizado los acuerdos necesarios para su operación.

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Multicampus universitario de Suba: obras apenas llevan 27 % y aun no definen su operación

El panorama fue expuesto durante una mesa técnica liderada por el Ministerio de Educación Nacional, en la que participaron entidades distritales y cerca de 70 personas, entre estudiantes, padres de familia, líderes comunitarios y habitantes de la localidad.

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Durante el encuentro, el viceministro de Educación Superior, Octavio Ibarra Consuegra, reconoció que la fecha de entrega no se cumplió y explicó que aún falta definir el modelo institucional, académico y operativo del complejo universitario.

¿Por qué sigue retrasado el multicampus de Suba?

Los retrasos también han generado cuestionamientos sobre las responsabilidades de las administraciones involucradas. Ante esta controversia, la Gerencia Presidencial para Bogotá publicó una serie de aclaraciones sobre el estado del proyecto, en las que señaló que la infraestructura temporal presentaba atrasos del 52 % en el Lote 1 y del 73 % en el Lote 2, frente al cronograma establecido.

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Sin embargo, las dificultades no se limitan a esta etapa. La fase definitiva, correspondiente al Lote 3, contempla una construcción en concreto con una inversión superior a los $243.000 millones, pero continúa sin contratarse.

Para avanzar en ella todavía se requieren los estudios y diseños definitivos, permisos, licencias y la contratación de las obras. Además, esta infraestructura se desarrollaría en un lote ubicado por fuera del cerramiento de la construcción temporal.

Otro de los puntos de discusión es la financiación. Aunque el proyecto cuenta con respaldo mediante un documento CONPES, este instrumento no equivale a tener las obras contratadas ni garantiza, por sí solo, que se encuentren en ejecución.

Obras se reanudaron el 13 de octubre

Después de superar dificultades logísticas, los trabajos de construcción se reanudaron el pasado 13 de octubre. Actualmente hay personal adelantando labores en el terreno, aunque todavía no se ha anunciado una nueva fecha definitiva de entrega.

Frente a los señalamientos sobre una posible falta de apoyo de la Alcaldía de Bogotá, la información divulgada indica que el Distrito aportó los predios y los recursos destinados a la operación del proyecto. Los documentos citados registran la entrega de los lotes el 20 de marzo de 2026.

Por ahora, Nación y Distrito mantienen la articulación institucional para avanzar en las obras y resolver los compromisos pendientes.

¿Qué pasará con los estudiantes?

Uno de los principales interrogantes de la comunidad es cuándo podrán comenzar las clases en las instalaciones de Suba.

Aunque ya se abrió una convocatoria para acceder a la oferta educativa, los retrasos de la infraestructura modular han impedido que los estudiantes utilicen el multicampus. Por esta razón, actualmente reciben clases en otras sedes mientras avanzan los trabajos.

No obstante, terminar la construcción no será suficiente para poner en funcionamiento el proyecto. Las instituciones de educación superior participantes también deberán establecer acuerdos sobre el uso de los espacios, la oferta académica y las condiciones administrativas y operativas.

Durante la mesa técnica, Clara Lucía Sandoval aseguró que el Gobierno nacional busca superar las dificultades y avanzar en el desarrollo del complejo universitario.

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La funcionaria también señaló que la entrega, inicialmente prevista para agosto, había sido aplazada para septiembre, sin que ninguna de las dos fechas se cumpliera.

El 4 de noviembre habrá una nueva mesa técnica

La próxima reunión entre el Ministerio de Educación, las entidades distritales, las instituciones de educación superior y representantes de la comunidad quedó programada para el 4 de noviembre.

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En ese encuentro se espera revisar el avance de las obras, los compromisos institucionales y, especialmente, los acuerdos necesarios para definir el modelo de operación del multicampus.

Mientras tanto, el proyecto enfrenta dos desafíos: completar la infraestructura pendiente y garantizar que, una vez terminada, existan las condiciones académicas y administrativas para recibir a los estudiantes de Suba.

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