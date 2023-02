Nada que mejoran las condiciones atmosféricas en Bogotá. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

En la mañana de este lunes, 27 de febrero, desde el Distrito se notificó que mantiene la alerta por mala calidad del aire. Según la Secretaría Distrital de Ambiente, los incendios forestales en Meta, Vichada, Guaviare, Casanare y Venezuela, siguen afectando la calidad del aire de la ciudad.

Afirmación que confirma el Índice Bogotano de Calidad del Aire y Riesgo en Salud (Iboca) que arroja que 13 estaciones registran condiciones moderadas y 5 regulares.

“La calidad del aire de Bogotá sigue viéndose influenciada por los incendios forestales que se presentan en varias regiones del país. En estos momentos, la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá reporta condiciones regulares (naranja) en seis estaciones (San Cristóbal, Carvaja-Sevillana, Kennedy, Centro de Alto Rendimiento, Móvil Fontibón y Fontibón); el resto de la ciudad está en moderado (amarillo)”, axplió la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia.

🔴 Seguimos en Alerta Fase I 🔴



El Índice Bogotano de Calidad del Aire y Riesgo en Salud (Iboca) reporta:



🟡 15 estaciones en estado moderado.

🟠 3 estaciones en estado regular.



🔎 Monitorea la #CalidadDelAire de tu zona aquí 👉 https://t.co/mBDviWAElh pic.twitter.com/EU50W2OZnz — Secretaría de Ambiente (@Ambientebogota) February 27, 2023

De acuerdo con los registros de los sensores de la red hidrometeorológica del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático -Idiger-, se presenta cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco en gran parte de la ciudad.

Las temperaturas en varias localidades oscilan entre los 9.6°C en la localidad de Usme, Cerro cazadores en Chapinero 10.2 °C y 15.3°C en Ciudad Bolívar.

@idiger ha implementado la red de monitoreo hidrometeorológico para definir acciones de prevención y alertas tempranas para la toma de decisiones.

Las condiciones atmosféricas en este link https://t.co/HCY7ZMvc3H pic.twitter.com/3PZhyJVuvD — IDIGER (@IDIGER) February 26, 2023

Se espera que en el trascurso del día las temperaturas aumentaran. Hasta la hora no se registran lluvias en ninguna de las estaciones de la red hidrometeorológica del IDIGER; sin embargo, no se descartan algunas precipitaciones esporádicas en algunos sectores del noroccidente de la ciudad.

El viento se presenta en el occidente de dirección suroeste con 5.0 kilómetros por hora y una humedad relativa promedio de 83%

Medidas para el sector movilidad:

• Tener los vehículos de carga en óptimas condiciones, especialmente aquellos que tienen 10 o más años de antigüedad.

• En lo posible, realizar los recorridos logísticos (cargue y descargue) en horas de mediodía o a la medianoche.

• Usar el vehículo particular en casos extremadamente necesarios. De utilizarlo, que sea de forma compartida.

• Suspender de forma provisional el pago por circulación en el horario de Pico y placa (Pico y placa solidario).

• Intensificar los operativos de seguimiento y control a las fuentes móviles que operan con combustible diésel.

Medidas para el sector industrial:

• Reducir la operación de calderas y equipos que funcionen con combustibles sólidos y líquidos de lunes a sábado entre 6:00 a. m. y 3:00 p. m.

• Intensificar las acciones de control a las fuentes que operan con combustibles sólidos y líquidos.

• No realizar mantenimiento preventivo de los Sistemas de Control de Emisiones de las fuentes fijas en establecimientos industriales.

• Las instituciones del Distrito implementarán medidas de prevención que permitan reducir el riesgo en la población en general, y con énfasis en la población vulnerable.

Medidas para la ciudadanía en general

• Desplazarse en transporte público, bicicleta o utilizar el vehículo particular con mayor ocupación.

• Para movilizarse, use medios alternativos no motorizados (caminar, bicicleta, entre otros) en aquellos horarios de menor afectación en la calidad del aire.

• Utilice transporte público o comparta el vehículo particular y mantenga al día la revisión técnico-mecánica.

• No queme basuras o materiales como carbón o madera, no arroje colillas de cigarrillo al suelo, no arroje vidrios, botellas, desperdicios o cualquier tipo de material combustible y no use pólvora.

