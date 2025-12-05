Navidad en Transmilenio: anuncian rutas con más frecuencia y nuevas paradas para diciembre

Nuevo bus para el sistema TransMilenio ensamblado por Marcopolo en Cota Cundinamarca Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Movilizarse en época navideña puede ser un caos en Bogotá. Eventos multitudinarios, ferias y actividades concurridas hacen que, en ciertas fechas el transporte público no de abasto. Pensando en esto, Transmilenio probará este año rutas adicionales y paradas extra en servicios troncales para que la ciudadanía pueda disfrutar de todo lo que ofrece Bogotá en diciembre.

¿Qué rutas adicionales hay?

La ‘Ruta Navideña’ estará disponible del 13 al 24 de diciembre. Se trata de la troncal M09–H09 que rodará desde 6:00 p.m. y conectará el Portal Tunal con el Museo Nacional. Parará en Parque, Biblioteca, Calle 40 Sur, San Victorino, Las Nieves, San Diego y Museo Nacional.

También estará disponible la Ruta zonal A024 que conecta la Plaza de Bolívar y la Plaza Cultural Santamaria, funcionando desde el 13 al 23 de diciembre, con un horario de 18:00 a 23:00 lunes a sábado y del 18:00 a 22:00 domingos y festivos.

¿Y el servicio troncal?

En cuanto a los servicios troncales habrá un refuerzo operacional de la ruta A60–F60 que tendrá una parada extra en la estación Avenida Jiménez los domingos y festivos el 7, 8, 14 y 21 de diciembre de este año.

Otro anuncio es que, debido a la alta afluencia en el centro de la ciudad se reforzarán servicios en las estaciones Museo Nacional, San Diego, San Victorino, Museo del Oro, Aguas, Universidades y Avenida Jiménez durante los fines de semana, a través de las rutas M47, G47, 2, M51, F51, F23, J23.

Más de 1.100 personas custodiará el sistema

La seguridad es otro componente crucial en esta época decembrina. Dentro del plan de Navidad anunciado por la Alcaldía, se cuenta con el apoyo de más de 1.100 personas entre Gestores de Convivencia, el Equipo Táctico de Emergencias, los Anfitriones de Transmilenio, la Policía del Comando de Transporte Masivo y los guardas de seguridad privada.

Por último, se intensificarán las actividades de prevención con campañas pedagógicas orientadas al autocuidado, la difusión del Código Nacional de Seguridad y Convivencia, el cuidado de menores de edad y el recordatorio sobre la prohibición de transportar pólvora en el sistema.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.