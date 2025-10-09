Niña de 11 años era abusada por su padrastro: así cayó y ahora irá a la cárcel

Durante 2025, de acuerdo con el ICBF, han recibido 4.375 denuncias por abuso sexual. Foto: Archivo

En medio del complejo contexto de violencia que vive la niñez en Bogotá, la justicia avanza en miles de procesos en contra de presuntos abusadores. El más reciente avanzó con la medida de cárcel a un sujeto señalado de abusar sexualmente de la hija de su pareja sentimental en el sur de Bogotá.

Así lo informó la Fiscalía General de la Nación, ente que imputó cargos a este hombre por los delitos de acceso carnal violento y acto sexual, ambas conductas agravadas. Según los informes del ente investigador, los hechos ocurrieron en agosto de este año y los abusos se habrían repetido en varias oportunidades.

La niña de 11 años mostró señales de los vejámenes sexuales a los que había sido sometida cuando era dejada bajo el cuidado de su padrastro, esto, en una vivienda ubicada en el barrio Potosí, en Ciudad Bolívar. Al indagar en lo que sucedía con la menor, se hizo evidente la participación del sujeto y los exámenes realizados a la menor corroboraron los delitos.

“Mediante una orden judicial, el señalado agresor fue capturado por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en el sector de Molinos, en Tunjuelito, luego de que la madre de la víctima denunciara los posibles hechos”, informó la Fiscalía Seccional Bogotá.

Con las pruebas presentadas, un juez con función de control de garantías accedió a la solicitud de un fiscal adscrito a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) sur y privó de la libertad en un establecimiento carcelario al presunto abusador.

La niñez está en jaque en Bogotá

Durante 2025, de acuerdo con el ICBF, han recibido 4.375 denuncias por abuso sexual. Las víctimas son, en su mayoría, menores de edad entre los 12 y los 16 años.

Mientras tanto, durante el 2024, del total de casos de violencia contra niños y niñas en el país, el 45 % fueron por violencia sexual, siendo Bogotá (26%) y Antioquia donde más ocurrieron. En la capital, del 26% de los casos, el 70% ocurrió en los hogares y el 17% en instituciones educativas y de cuidado.

Las localidades donde más se presentan estas alertas, las cuales coinciden con las denuncias anteriores, son: Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Usme y Suba, las localidades más afectadas.

