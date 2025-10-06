Niña de 4 años murió al caer de un décimo piso en Bogotá

Conjunto residencial de Engativá en el cual se produjo el accidente. Foto: Archivo particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una niña de cuatro años perdió la vida tras caer desde una ventana de su apartamento, ubicado en el décimo piso de un conjunto residencial cercano al sector La Rivera, en la localidad de Engativá, occidente de Bogotá. El trágico hecho ocurrió hacia las 6:00 a. m. de este lunes 6 de octubre, mientras la menor permanecía sola en la vivienda.

Según el informe preliminar de las autoridades, la madre de la niña salió unos minutos del apartamento para realizar una diligencia, dejando a la pequeña bajo el cuidado de una persona que nunca llegó. En ese lapso, la niña se habría despertado, se acercó a una de las ventanas del apartamento y cayó al vacío.

Más información sobre Bogotá: Mujer que mordió a patrullera de la Policía deberá responder por varios delitos.

La mamá manifestó que la niña estaba dormida cuando salió. Sin embargo, al despertarse, la menor se aproximó a la ventana, perdió el equilibrio y cayó desde el décimo piso, indicaron los informes preliminares de las autoridades.

Hacia las 7:00 a. m., una ambulancia del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) llegó al lugar para atender a la menor y trasladarla al Hospital de Engativá. El personal médico intentó reanimarla, pero debido a la gravedad de las heridas, la niña falleció media hora después de ingresar al servicio de urgencias.

Las autoridades adelantan la investigación del caso para determinar las causas exactas del accidente y establecer si hubo negligencia o fallas de seguridad en la vivienda. Por su parte, la madre de la menor recibe acompañamiento psicológico de profesionales en atención a víctimas.

Prevención y llamado a la seguridad infantil

Casos como este vuelven a encender las alarmas sobre la seguridad en viviendas con niños pequeños, especialmente en apartamentos de gran altura. Expertos recomiendan instalar seguros en ventanas, mallas de protección y supervisar constantemente a los menores, incluso por lapsos cortos.

Las autoridades reiteran el llamado a los padres y cuidadores para que no dejen solos a los niños y adopten medidas de prevención que eviten nuevas tragedias.

Le puede interesar: Minhacienda dio contragarantía y Bogotá podrá tramitar crédito para la Ptar Canoas.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.