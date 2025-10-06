Mujer que mordió a patrullera de la Policía deberá responder por varios delitos

La capturada fue dejada a disposición de la autoridad competente. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la localidad de Bosa, una mujer de 26 años fue capturada por las autoridades tras protagonizar un altercado en vía pública. Los hechos ocurrieron cuando uniformados atendieron un llamado para controlar una riña, y durante la intervención, la mujer agredió a una patrullera mordiéndola en la mano. La agresora fue detenida y le imputaron los delitos de violencia contra servidor público, daño en bien ajeno y lesiones personales.

Lea más: Vía al Llano completa un mes de cierres: transporte de alimentos, el más golpeado

¿Cómo pasó?

Según informaron las autoridades, los hechos ocurrieron en el barrio Bosa Laureles, en donde uniformados del cuadrante fueron alertados por la comunidad sobre una riña que se desarrollaba en plena vía pública. Al llegar al lugar, encontraron a dos mujeres en un alto estado de exaltación.

Durante el intento por separar a las involucradas, una de las uniformadas fue agredida por una de ellas, quien le mordió uno de los dedos de la mano. Por estos hechos, la mujer fue capturada y puesta a disposición de la autoridad competente. Además, por la gravedad de la herida, la patrullera tuvo que ser trasladada a un centro médico y fue sometida a una intervención quirúrgica.

Más noticias: Capturan pareja en Transmilenio por hurto: ella tenía orden de captura

Riñas en Bogotá

El 82 % de los homicidios ocurren en la vía pública y cuatro de cada 10 en contextos de peleas callejeras y riñas causadas por intolerancia ciudadana, según informó la cartera de Seguridad del Distrito. Los casos se presentan principalmente los fines de semana, entre las 6:00 p.m. y la medianoche.

Un segundo de rabia puede convertirse en una eternidad de arrepentimiento.



El golpe que nunca debió darse, la palabra que no se pudo retirar, el disparo que acabó con una vida, todo ocurre en un instante.



No dejes que la ira decida por ti. #UnSegundoAntes pic.twitter.com/Zlp0pivr3L — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) October 6, 2025

A esto se suma que, si bien detrás muchos de los homicidios que se cometen en la ciudad están las riñas por intolerancia, factores como el consumo excesivo de alcohol, disparan la violencia en contextos cotidianos como reuniones sociales, discusiones entre vecinos o conflictos de pareja.

Le puede interesar: Así planea la Uaesp ‘resucitar’ los cementerios distritales

En lo corrido de 2025, con corte al 30 de septiembre, se presentaron 242 homicidios en medio de riñas en la ciudad, siendo mayo y junio, épocas de celebración por el Día de la Madre y vacaciones escolares, los meses con más casos registrados.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.