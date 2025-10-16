Logo El Espectador
Colombia
Cundinamarca

Comunidades rurales recibirán pagos por conservar hectáreas de bosque y páramo

Las comunidades recibirán más de COP $2 millones por cada hectárea conservada. El convenio busca vincular 2.140 hectáreas bajo el esquema PSA durante el periodo 2024–2027.

Redacción Bogotá
17 de octubre de 2025 - 12:04 a. m.
Proteger y gestionar de forma sostenible estos ecosistemas.
Foto: Cortesía
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y la organización Más Bosques anunciaron recientemente avances en la implementación del programa de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) en el departamento, una estrategia clave para promover la conservación de ecosistemas como páramos y bosques.

¿De qué trata?

Como señaló la corporación, esta iniciativa forma parte del Convenio 2888 de 2024, el cual tiene como objetivo unir esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar acciones de preservación y restauración en áreas estratégicas de la jurisdicción.

El convenio tiene un valor total de COP $8.511 millones y una vigencia hasta el 4 de noviembre de 2027.

A la fecha, tras la reciente firma simbólica de acuerdos en el municipio de Cucunubá, ya se han vinculado 1.700 hectáreas al esquema PSA, lo que representa un avance significativo hacia la meta total que tienen de completar 2.140 hectáreas, esta meta está proyectada para cumplir dentro del periodo 2024-2027.

Por el momento, 160 beneficiarios han suscrito acuerdos voluntarios de conservación, lo que les permite recibir incentivos que pueden alcanzar hasta COP $2.300.000 anuales por hectárea, lo anterior dependiendo las condiciones socioeconómicas de cada participante.

En ese sentido, el director general de la CAR, Alfred Ballesteros, indicó que, “cada beneficiario suscribe un acuerdo voluntario de conservación por un año, mediante el cual se compromete a preservar o restaurar las coberturas naturales de su predio, recibiendo un incentivo económico. Este tipo de incentivos reconoce el esfuerzo de las comunidades rurales que día a día cuidan nuestros bosques y páramos”.

En este caso, el convenio beneficia directamente a 15 municipios de la jurisdicción, los cuales son: Cucunubá, Zipaquirá, Tausa, Chocontá, Sesquilé, Suesca, Gachancipá, Guatavita, Nemocón, Cogua, Subachoque, Tocancipá, Sopó, Cajicá y Tabio.

