Niña que murió atorada por un frijol no habría llegado al hospital por trancones

Menor de edad falleció por asfixia. Foto: Alcaldía de Bogotá

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A través de una denuncia revelada por los mismos padres, se conoció de la lamentable muerte de una niña de tres años en el barrio San Andrés, en la localidad de Kennedy. Aseguran que la pequeña se habría atorado con un frijol mientras jugaba en su casa.

Lea más: Bogotá se ilumina por las mujeres y familias que atraviesan duelo gestacional

¿Cómo pasó?

El padre de la menor contó lo ocurrido en entrevista con City Tv. Al parecer, la niña sufrió el incidente mientras jugada en la cama de la casa. “Se cayó y tenía el fríjol en la boca, ella no podía respirar”, dijo el progenitor. De manera inmediata, señaló, intentaron llevarla a un centro médico, pero hubo impedimentos debido al tráfico.

Según relató el padre, antes de llevarla a un hospital, la llevó a una droguería, ya que pese al esfuerzo y la ayuda de una persona para llevarlos en carro, por los trancones y problemas de movilidad, no pudieron llegar rápido, por lo que decidió bajarse y buscar ayuda en otros lugares. En cámaras de vigilancia del sector, quedaron registrados los angustiantes momentos cuando, lleno de impotencia, el padre buscó ayuda con su hija en brazos.

Finalmente, tras salir a una avenida, fue un motociclista quien le ayudó en medio del caos vehicular. Ya en el hospital activaron todos los protocolos de reanimación, pero lamentablemente no lograron salvarle la vida a la niña y tras esfuerzos de reanimación, se confirmó su fallecimiento.

Le puede interesar: A contrarreloj: Ptar Canoas iniciaría operación en 2032 para recuperar río Bogotá

Accidentes y otros factores que amenazan a niños y niñas en Bogotá

A nivel nacional, en el primer semestre de 2025, murieron 884 menores, producto de la violencia, accidentes o suicidios, lo que representa un aumento de 5,4 % frente al mismo periodo del año pasado, según datos de Medicina Legal.

Otras cifras preliminares del instituto indican que, entre enero a agosto de 2025, Bogotá registró un total de 74 muertes violentas en niños, niñas y adolescentes (NNA). La muerte por causa Accidental es una de las que presenta el menor número de casos. Las principales causas de muerte violenta fueron el homicidio (con 31 casos) y el suicidio (con 23 casos), seguidas por los eventos de transporte (13 casos).

Los casos por muerte accidental, aunque son la menor cifra en Bogotá D.C. con 7 casos, a nivel nacional representan un 22.01% del total de muertes violentas en NNA

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.