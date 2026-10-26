"No buscamos venganza": abogado de familia de Jaime Esteban Moreno explica su apelación

Como lo contamos en El Espectador, mientras para la defensa la pena fue desproporcionada, insistiendo que el homicidio fue…

Al recurso de apelación presentado por la defensa y la Fiscalía, este lunes, el abogado de víctimas, Camilo Rincón, presentó ante la Sala Plena del Tribunal Superior de Bogotá la impugnación de la condena de 37 años y seis meses de prisión contra Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro, hallados culpables por el homicidio de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes.

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Como lo contamos en El Espectador, mientras para la defensa la pena fue desproporcionada, insistiendo que el homicidio fue preterintencional, es decir, la intención de lesionar con un inesperado resultado como la muerte de la víctima; para el ente acusador y la representación de víctimas buscan un aumento en la condena de hasta 45 años, “conforme con la gravedad del delito”.

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Este lunes, el abogado de la familia Moreno, radicó la impugnación a la decisión judicial. En diálogo con este diario, Camilo Rincón, detalló que los argumentos parten de que si bien los condenados no registran antecedentes penales, este es solo un atenuante, frente a los tres elementos que agravan el delito.

Lo referido por el abogado Rincón, es a las tres consideraciones del juez para descartar que fue un homicidio accidental: el móvil del ataque; los procesados decidieron atacar por segunda vez a la víctima, al asumirlo como un castigo legítimo, basándose en señalamientos de terceros, que afirmaron que “se lo merecía”, por supuestos actos previos.

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Esto, seguido del aprovechamiento de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, ya que la agresión se ejecutó en la madrugada, en vía pública, en un lugar solitario, lo que disminuía significativamente las posibilidades de que la víctima recibiera auxilio eficaz. Y, finalmente, la coparticipación criminal, ya que el ataque fue entre los dos, aumentando la capacidad ofensiva, facilitando el homicidio.

"Ahora bien, si eso no se concede, como petición subsidiaria le diré al honorable Tribunal Superior que fijen ellos la pena dentro del segundo cuarto medio, ¿qué significa? Que el tribunal condene entre los 500 meses y 550 meses de prisión en el monto que ellos estimen proporcional y dosificado".

Y agregó. "Esto no se trata de penas de venganza, caprichosas o subjetivas, sino ponderando lo que realmente se suscitó en el juicio y sobre todo la gravedad, como el mismo juez de primera instancia narró, fundamentó y sustentó", concluyó el abogado.

Ahora, tras la apelación, el caso tendrá un segundo capítulo y quedará en manos del Tribunal Superior de Bogotá, donde los magistrados tendrán que analizar las evidencias y los argumentos de las partes para definir sin confirma o modifica la sentencia de primera instancia.

El crimen

Hace un año asesinaron a Jaime Esteban Moreno, de 20 años, , estudiante de ingeniería de la Universidad de los Andes. El crimen ocurrió tras salir de una fiesta en un bar de Chapinero. Según los videos y los testimonios, eran casi las 3:25 de la mañana cuando Jaime Esteban Moreno abandonó la discoteca Before Club, ubicada sobre la avenida Caracas con calle 63. Salió caminando junto a su amigo Juan David Cárdenas Ortiz, hoy testigo clave.

Unas cuadras más adelante, a las afueras de un OXXO, se registró el primer enfrentamiento verbal y físico. Luego Moreno Jaramillo se alejó del lugar, pero fue perseguido por los agresores hasta la esquina de la calle 64 con carrera 15. Allí se ejecutó el fatal ataque: el joven universitario recibió una patada voladora por la espalda, que lo derribó. Una vez en el suelo, lo patearon de manera contundente y repetida en el rostro, la cabeza y el tórax. Malherido, su amigo Juan David lo trasladó inicialmente al CAMI de Chapinero y luego al Hospital Simón Bolívar.

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Pese a las intervenciones médicas, falleció a las 6:58 p.m. de ese mismo día a causa de un paro cardiorrespiratorio provocado por trauma craneoencefálico severo y politraumatismos graves en órganos vitales. Por este caso condenaron a Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro, a 37 años y seis meses de prisión, como coautores del homicidio agravado.

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